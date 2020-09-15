"Свадебное платье все еще шьется": жених Азизы опроверг отмену торжества

Давид Григорян строит дом для Азизы и надеется, что свадьба с певицей, намеченная на конец сентября, все же состоится.

В конце сентября певица Азиза должна была выйти замуж. По этому случаю певица собиралась устроить роскошное торжество. Звезда уже заказала платье за 11 миллионов рублей для себя и 50 килограммов черной икры для гостей. Впрочем, планы неожиданно поменялись. Жениха певицы – столичного бизнесмена Давида Григоряна – уличили в неверности. Оказалось, что, пока Азиза была на гастролях, он активно флиртовал с одной из участниц «Дома-2». Утехи Давида сняли на видео, после чего Азиза заявила, что отменяет свадьбу.

Давид Григорян в ужасе от происходящего. Он уверяет, что певице не изменял, и очень надеется, что в ближайшее время они с Азизой помирятся и все-таки дойдут до загса.

Давид и Азиза // Фото: Instagram

– Заявляю официально: никаких измен Азизе с моей стороны не было, – говорит Давид. – Все это – грамотно подстроенная журналистами акция. Кадры, которые показали Азизе, вырваны из общего плана. Яна была единственной свободной девушкой в тот вечер. Мы сидели рядом за столом и, естественно, общались. Немного выпили: спиртное сыграло свою роль. Но повторяю: с моей стороны не было никаких измен. И даже предпосылок к этому. Яну я знаю давно, она жила с парнем, с которым мы тоже неплохо общались. Так что с ней у меня в принципе ничего не могло быть. Легкий флирт, и не более.

– Но Азиза уже заявила, что отменяет свадьбу!

– Это все эмоции и нервы. Тем более что до свадьбы остается совсем немного времени. Она успокоится. Конечно, Азизе все это неприятно. Но мы с ней взрослые люди, понимаем, что общаемся в обществе. У каждого из нас могут быть легкие флирты, которые направлены на достижение каких-то своих целей. Но не более того. Мы уже выросли из того возраста, чтобы ревновать друг друга. Я не думаю, что эпизод с Яной отложит серьезный негативный отпечаток в ее душе. Азиза сейчас уже успокаивается. Думаю, что я смогу вновь вернуть ее расположение. Тем более что у нас восточная семья, в которой мужское слово имеет большое значение. Азиза должна мне поверить.

– Азиза – девушка восточная, темпераментная. Не каждый мужчина сможет выдержать столь сильный характер!

– Да. Азиза – твердая и характерная. Но с ней очень легко и интересно. Нам всегда есть о чем поговорить. Она не просто партнер или любовница, она для меня – напарник по жизни. Азиза, пожалуй, первая женщина в моей жизни, с которой мы так совпали.

– А как вы познакомились?

– Мы встретились в поезде. Она, как и я, возвращалась из Питера. Я сразу ее узнал, подошел познакомиться. Она, правда, представилась другим именем. Сказала, что ее зовут Анфиса. Так ее назвали при крещении. В тот день она была чем-то расстроена. Мы выпили кофе, пообщались. И я пообещал себе, что эта женщина будет моей. Спустя несколько дней я сделал ей предложение. А потом мы отправились к дизайнеру Анике Керимовой, с которой дружит Азиза, заказывать свадебное платье для моей любимой.

– Аника уже сообщила, что Азиза попросила остановить пошив!

– Я только вчера разговаривал с Аникой. Платье продолжают шить. Это все эмоции со стороны Азизы! К тому же платье уже почти готово – была генеральная примерка. Платье Азизы – это настоящее произведение искусства. Оно украшено 60 килограммами кристаллов Сваровски. Такой наряд никто другой не потянет: оно стоит 11 миллионов. Я Анике сказал, что Азиза сейчас успокоится и все будет хорошо.

Азиза в свадебное платье

– Семья Азизы – ее сестры и племянник – насколько я знаю, тоже настроена против вас!

– Такого на самом деле нет. Конечно, последние события, которые происходят вокруг нас, несколько изменили их отношение ко мне. Но до людей просто коряво донесли информацию, из-за этого у них, видимо, сложилось неправильное впечатление. С помощью технологий можно легко унизить человека или его превознести. Никаких доказательств измены с моей стороны нет. На шоу меня пытались в чем-то уличить. Но я на каждую реплику отвечал. Потому что знал: правда на моей стороне. До этого эпизода у нас со всеми родственниками Азизы были идеальные отношения. Надеюсь, вскоре все наладится. А мои родственники Азизу просто обожают. Ведь они ее слушали всю молодость. Она и моим кумиром была.

– Вы с Азизой сейчас разговариваете?

– Конечно. По несколько раз в день. Азиза еще обижается. Но я слышу по голосу, что ситуация налаживается. Она все понимает. На самом деле хочу сказать с уверенностью: я не изменял ни одной своей женщине. Всегда находил себе таких спутниц, которым не нужно было изменять. Все, кто меня хорошо знает, понимают: когда я влюблен, мне хочется находиться исключительно с моей женщиной. Больше мне никто не нужен. Неужели вы думаете, что Азизе можно изменить? Тем более у нас с ней столько планов!

– Каких, если не секрет?

– Я заканчиваю строительство особняка, расположенного в черте города. В этот дом мы с Азизой переедем после свадьбы. Сейчас он уже почти готов, остались лишь некоторые мелочи. А в начале октября у нас будет медовый месяц.

– Вы уже определились, где он будет проходить?

– С этим очень сложно: из-за коронавируса все закрыто. Мы думали поехать туда, где немного людей. Сочи и Турция нам не подходят. Я слышал, что открываются Мальдивские острова. Очень хочется понежиться с Азизой на белоснежном песочке! Я так давно об этом мечтал! Через ваше издание хочу обратиться к любимой: «Азиза, я тебе верен. Моя совесть чиста! Я тебя очень сильно люблю!»