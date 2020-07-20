Рудковская в четвертый раз станет мамой. Кто родит ее ребенка?

Супруга Евгения Плющенко анонсировала скорое пополнение в семье.

Яна Рудковская не держит личную жизнь в секрете. О своей мечте снова стать мамой она активно рассказывала в реалити-шоу «Яна.Супер», и там уже звучали комментарии врачей о проблематичности выносить ребенка Яной самостоятельно. Поэтому есть подозрение, что Рудковская прибегла к услугам суррогатной матери, поскольку когда поклонники начали закидывать ее вопросами о пополнении в семье, она лаконично ответила: «Скоро». Никаких подробностей не последовало, хотя скрытность не в характере звезды.

Не исключено, что этот информационный вброс является отвлекающим маневром от внимания к скандальному розыгрышу сумок известного бренда, в ходе которого Яна обидела певицу Риту Дакоту. Та теперь ищет справедливости, переводя свои гневные письма на английский и французский языки, и просит защиты в головном офисе бренда.

Стоит также отметить, что суррогатное материнство – распространенный способ безболезненного пополнения в звездных семействах, где репродуктивная функция по каким-то причинам невозможна. Так поступили Алла Пугачева и Максим Галкин. Услугами матерей, личности которых хранятся в секрете, воспользовались Филипп Киркоров и Сергей Лазарев, которые стали счастливыми отцами уже дважды.

Что касается Яны Рудковской, в ее семье подрастает трое сыновей. Младшему, скандально известному Гном Гномычу, сыну Яны и фигуриста Евгения Плющенко, сейчас семь лет.