Рита Дакота научилась премудростям секса. Но Соколовскому уже ловить нечего

Звезда, всего пару дней назад отметившая 30-летие, призналась, что сделала подругам в свой день рождения необычный сюрприз – устроила девичник в тренинговом женском центре, где обучают премудростям секса.

– Это было круче, чем шоппинг! Круче, чем спа! Круче, чем стриптиз! Круче, чем поход в бар... – рассказала Дакота поклонникам. – Это – лучшие знания, которыми женщины могут делиться с женщинами, чтобы быть здоровыми, гармоничными и наполненными. Нет ничего круче, чем саморазвитие во всех областях, особенно в этой!

На подобных тренингах девушек учат получать максимум удовольствия в постели, а также доставлять его различными способами партнеру. Помимо всего прочего, девушкам преподают интимную гимнастику и рассказывают, как правильно пользоваться всевозможными интимными приспособлениями.

Дакота говорит о сексе, не стесняясь. И похоже, что развод пошел ей только на пользу. Она сумела сохранить прекрасные отношения с бывшим супругом Владом Соколовским и даже подружила его со своим нынешним парнем – режиссером Федором Белогаем. Пару дней назад в сети ходило видео, на котором все трое целуют друг друга. Не исключено, что раскрепоститься Рите помогли как раз специальные курсы.