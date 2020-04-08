Яна Рудковская призналась, что хочет поймать и сдать полиции Лену Миро

45-летняя продюсер Димы Билана призналась, что не очень интересуется новостями о себе и своих коллегах, просто не хватает времени. А на все комментарии хейтеров давно реагирует философски: чем больше о тебе пишут, тем ты популярнее, и не важно, в каком контексте — хорошем или плохом. «Сплетни — это умирающий жанр», — считает Яна.

Единственное, что смутило Рудковскую, это немного агрессивный выпад в ее сторону со стороны кулинара Ники Белоцерковской, которая обмолвилась о том, что после окончания эпидемии коронавируса, Яне Рудковской перестанут казаться сундуки Луи Витон вечными ценностями.

— Я понимаю, в что сторону про люксы и бренды обычно кидают ножи, — улыбнулась Рудковская. — Но мы готовы к отражению любого ножа и сами можем кинуть так, что мало не покажется! Я дожила до такого возраста, когда не надо мне никакие советы давать. У меня вчера была очень неприятная беседа с Белоникой (Ника Белоцерковская - Ред.) и она написала пост обо мне... Послушайте, друзья мои, у Яны Рудковской миллион ценностей, но от этого Луи Витон не становится менее ценным.

Яна рассказала, что действительно вкладывает деньги в покупку коллекционных вещей известных брендов и хочет предать их своим детым в качестве наследства. С веками цена на эти предметы будет только увеличиваться и это, по ее мнению, выгодное вложение капитала.

— Если моим детям будет тяжело, они смогут продать эти сундуки и им будет на что жить, — пояснила Рудковская. — Я эти деньги не отжала, не украла, я плачу налоги. И это мое дело, что покупать. Но если это кого-то раздражает, они могут мне просто об этом сказать или отписаться от меня.

Большинство негативных комментариев в блоге Яны оставляют анонимы, но кто скрывается за никнеймами, ей совершенно безразлично. Только одного человека Яна давно мечтает поймать и призвать к ответу.

— Это Лена Миро, — рассказала Рудковская в интервью проекту «Антиглянец». - Ее бы я хотела поймать, больше мне никого не надо. А вот ее так посадить перед собой и сказать: «Слушай, товарищ дорогой, или дорогая, или она, или оно, кто оно, вообще непонятно кто... Что я тебе сделала вообще? Ты пишешь полную чушь, после которой выворачивает! Зачем ты берешь и так унижаешь людей, за что?» Глумление над смертью Аллы Вербер — это было ужасно! И для меня эти люди, я просто боюсь таких людей, я считаю, это уже люди психически ненормальные... Но к сожалению, они делают ужасные вещи. Вопрос в том, что может быть, это пишет и не она. Может, это пишет группа товарищей под ее брендом. Хочется этого человека поймать, посадить и потом сдать полиции! Вот этого мне очень хочется.