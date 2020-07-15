Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Комику, подавшему на развод с Кристиной Асмус, приписывают роман с другой звездой ТНТ.

Жизнь Кристины Асмус и Гарика Харламова находится под пристальным вниманием после объявления о разводе. Кристину хейтят за счастливые фото, ибо не может в России разведенка быть счастлива. Рыдающие Рита Дакота и Агата Муцениеце укладываются в наши традиции, а Кристина нет. Гарика, опять же по исконно русской традиции, жалеют как «рогоносца», судачат, как он похудел после расставания. Причем похудел, мол, не только сам Гарик, но и его кошелек, чем и объясняется счастье Кристины.

Кристина Асмус

А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика. Его артист, по слухам, отпраздновал в московском кафе «в компании малоизвестных актрис». Но покинул вечеринку Гарик один.

После одной из вечеринок телеграм-канал «Антиглянец» написал: «Говорят, что шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду "Однажды в России" на ТНТ».

Наблюдательные поклонники тут же «расшифровали», кто скрывается за «комиком» (Харламов) и «грудью популярной звезды» (Яна Кошкина). Кошкина, кстати, находится в активном поиске. В интервью YT-каналу «Ходят слухи» самый известный сводник начала нулевых Петр Листерман рассказывал, что Яна обращалась к нему за помощью. Но похоже, что девушка и сама успешно затягивает в свои сети знаменитого и состоятельного партнера.

Если слухи подтвердятся, то замена хрупкой Кристины на корпулентную Яну будет выглядеть также феерично, как и потенциальный союз двух комиков.