Агата Муцениеце скрывает от детей развод с Павлом Прилучным

Актриса Агата Муцениеце призналась, что решилась на развод с Прилучным из-за взаимного непонимания. Поговорив, супруги пришли к соглашению: надо расстаться, пока им удается сохранить нормальные отношения, прежде всего они сделали это в интересах детей.

– У нас спокойный, тихий развод, – рассказала Агата в интервью программе «Люди говорят». – Мы перестали друг друга понимать, наши отношения не приносили столько счастья, сколько раньше... Для меня брак – это святое. Мы не ругаемся, полюбовно решаем этот вопрос, и сейчас я разбираюсь с бумагами.

Вместо того, чтобы пытаться сохранить изживший себя брак, супруги решили сохранить память о лучших годах, проведенных вместе. На вопрос, обращались ли они к семейным психологам, Муцениеце рассмеялась.

– Паша не любит психологов и не очень во все это верит, поэтому с ним это сложно сделать. Но и вообще мы дошли до того момента, когда я считаю, что уже если кому-то идти к психологу, то это ему... и пускай он сам разберется в этом всем, что накотовасил. И дальше я уже буду с ним разговаривать. Но вообще я не хочу больше спасать этот брак. Не вижу больше смысла.

Агата рассказала, что есть серьезные причины в поведении бывшего мужа, из-за которых она больше не может с ним жить, но называть их она не захотела.

– Я хочу, чтобы его дети никогда не читали ничего плохого о нем, – призналась Муцениеце. – Поэтому не буду говорить ничего, что могло бы осквернить его репутацию.

Несмотря на расставание, Агата не собирается говорить о разводе детям. По ее мнению, они давно привыкли к напряженному графику родителей, поэтому еще долго не заметят перемен в личной жизни родителей. При этом она не исключает, что после развода они с Прилучным могут снова помириться, вернуться друг к другу и пожениться заново.

– Я действительно его очень люблю и буду любить всю жизнь, – сказала Агата. – Он важный человек в моей жизни. И он очень в моем вкусе, люблю таких хулиганов.