Бузова спивается? После "пьяного эфира" ведущей "Дома-2" грозит увольнение

В последнее время Ольга Бузова как-то ушла из топовых заголовков «желтой прессы» – закрытый инстаграмм-аккаунт, «карманный» бойфренд. И вдруг кумир поколения Z вновь вернулась в топ и напомнила о себе, появившись пьяной в эфире «Дома-2».

Поднялся скандал, начались разговоры об отстранении Бузовой от эфира. Теледива кокетливо отшутилась.

«И впервые за 16 лет позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите», – объяснилась Бузова. Но удалила видео через несколько минут.

Это уже не первый пьяный скандал с участием Ольги Бузовой. Был случай, когда пассажиры самолета записали, как она приглашает их «выпить по чуть-чуть».

Блогер Елена Миро вообще высказала мнение, что Бузова спивается, и последствия привычки не прикрыть ни иньекциями, ни фотошопом.

«Это, как мне известно, предпоследняя стадия алкоголизма, за которой следует увольнение и полная деградация личности под кустом. Жесть, конечно. Дает гастроли в коровниках за бутылку, а скоро уже не будет и этого», – цитирует «КП» Миро.

Недавно Ольга исчезла из социальных сетей почти на неделю, перепугав фанатов, и вернулась с пространными комментариями о том, что очень устала, ей было страшно и больно, но она все расскажет потом. Тогда поклонники заподозрили ее в пиаре нового клипа. В свете открывшихся подробностей причиной недельного исчезновения может быть и банальный запой.

Напомним, что совсем недавно пьяное ДТП с участием Михаила Ефремова закончилось уголовным делом, выпившая бокал в прямом эфире Настя Ивлеева была объявлена в план-перехват после возмущения подписчиков. А певица Максим вообще завершила концертную деятельность после ряда «веселых» выступлений, на которых еле держалась на ногах.