Адвокат Ефремова в 40 раз снизил сумму компенсации родным погибшего в ДТП

По мнению Эльмана Пашаева, семья Сергея Захарова хочет обогатиться на трагедии. Он считает: им хватит 1 млн. рублей.

На днях в прессу просочилась информация о том, что родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, потребовали от актера денежную компенсацию в размере 40 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев. Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Захаровых, эту сумму опроверг, назвав ее «провокацией» со стороны защиты Ефремова. Однако Пашаев от своих слов отказываться не намерен.

– Информацию о том, что семья погибшего Захарова требует от 35 до 40 миллионов рублей, я получил из достоверных источников, – заверил корресподнента Sobesednik.ru Эльман Пашаев. – Вот будет суд, сами посмотрите, сколько они заявят! Я знаю точную сумму, но не хочу называть.

Эльман Пашаев

Адвокат Ефремова считает, что аппетиты родственников погибшего Захарова слишком завышены.

– Максимум, который они должны получить, – до одного миллиона рублей, – продолжает правозащитник. – А сумма, которую они озвучивают, – это же вообще беспредел! Мне так жалко покойного, вы просто себе не представляете! Он, наверное, переворачивается в гробу от того, что его родственники с утра до вечера сидят на ток-шоу. Сначала они говорили, что им вообще деньги не нужны, а теперь, похоже, хотят обогатиться. Я уже ни с кем из них не хочу ни о чем договариваться!

По мнению адвоката Ефремова, единственный представитель семьи Захаровых, который заслуживает уважения, – это старший сын погибшего Виталий. Тот отказался от услуг Добровинского и записал видео, где заявил, что из смерти его отца сделали шоу. Частью шоу, кстати, он назвал и извинения Михаила Ефремова, которые были сняты на камеру и выложены в интернет через несколько дней после трагедии.

– Виталий поступил как мужик и честно сказал: «Я хочу денег!» – утверждает Эльман. Хотя Виталий на видео прямым текстом этого не говорил. – Он своим же родственникам показал, что ему не нужен грязный пиар. А тем временем брат погибшего со своей женой зарабатывают деньги на съемках. Хотя бы взяли и маме Сергея что-то отдали, его сыновьям. Это по крайней мере было бы честно. Но почему-то в этой семье, наоборот, происходит разлад – все хотят быть потерпевшими и боятся, как бы что-то не ушло мимо кассы.