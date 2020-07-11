Адвокат Ефремова сообщил об исках к актеру со стороны семьи Сергея Захарова

Потерпевшие по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым ознакомились с материалами дела подготовили иски к артисту.

Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский. «В данный момент мои доверители ознакомились с материалами дела и подготовили иски к Ефремову», – сказал он. Юрист не уточнил сумму. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, речь идет о сумме более миллиона рублей.

Добровинский отметил, что появившаяся в ряде СМИ информация о том, что семья Захарова потребовала от Ефремова более 40 миллионов, не соответствует действительности, передает телеканал 360°.

Напомним, авария с участием актера произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице утром. Артисту грозит от пяти до 12 лет колонии.