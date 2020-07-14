"Безобразие!": Маша Распутина вступилась за оскорбленную в Дивеево Волочкову

Анастасия Волочкова готовится к суду из-за недавней поездки в Дивеево. Напомним, что приме-балерине грозит штраф (до 70 тысяч рублей. – Авт.) за пребывание в закрытом на карантин селе.

Артистка с обвинениями не согласна. Она уже заявила, что проехала в Дивеево совершенно свободно на собственной машине, которую никто из стражей порядка не остановил.

На сторону Волочковой встали многие деятели искусств. Легендарная Маша Распутина так же уверена: наказывать Анастасию за поездку в святое место нельзя.

– Это безобразие, – возмущается Мария. – Как это можно – верующего человека штрафовать за то, что он приехал помолиться в такую святыню, как Серафимо-Дивеевская обитель? Это какой-то нонсенс просто. Как это можно вообще было допустить?

Никита Джигурда после Анастасии побывал в Дивеево и прочел «Отче наш» так, что стражиничего не смогли сделать, – продолжает Мария. – Спасовали перед таким духом. Он же обращается к светлым Богам, и его магический дух победил. Теперь в монастырь стали пускать людей молиться.

Напомним, что судебные разбирательства из-за поездки в Дивеево грозят и Джигурде. Его дело так же уже передано в суд. Актера собираются привлечь к административной ответственности за нарушение карантина, установленного в Дивеево.

Откровенное интервью с Марией Распутиной, в котором она рассказала о своей версии происхождения коронавируса, поддержке Михалкова и Шукшиной, а также своей семейной жизни читайте завтра на Sobesednik.ru.