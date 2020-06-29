Оштрафованная в Нижегородской области Волочкова призвала губернатора "к совести"

Анастасии Волочковой назначили штрафы за посещение монастыря в закрытом на карантин селе под Нижним Новгородом.

На балерину составили административные протоколы из-за посещения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин селе Дивеево, передает «Интерфакс».

В минувшие выходные балерина опубликовала в Instagram несколько постов со снимками из Дивеева, сообщив о том, что близлежащие гостиницы закрыты и ей пришлось ночевать в машине.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, узнавший о визите звезды от местных жителей, написал также в Instagram, что «закон един для всех», как в регионе, так и по всей в стране. «Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы. Выяснили, что пробрались "окольными путями" и не без помощи местных друзей», – отметил он, указав на то, что в Дивееве на душу населения «зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве».

«Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне не ведомо его имя), против добра и приезда сюда паломников и верующих людей. Как призвать к совести этого человека?!» – написала балерина.

«Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках. А оказалось, что я совершила тем самым преступление», – добавила Волочкова.

В конце апреля на территории Дивеевского монастыря была зарегистрирована вспышка коронавируса, сообщалось о 76 заболевших. Обитель закрыли на карантин, среди инфицированных оказалась настоятельница монастыря игумения Сергия (Конкова). Около трех недель назад монастырь открыли, однако ограничения в селе Дивеево сохранились.

По данным оперштаба на 29 июня, на территории Нижегородской области зафиксировано 17278 случаев коронавирусной инфекции, 229 человек скончались, 10658 выздоровели.