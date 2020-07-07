В "Дивеевском деле" Волочковой вскрылись серьезные нарушения

Анастасия Волочкова готовится к судебному разбирательству из-за паломнической поездки в Дивеево. Приму-балерину обвиняют в совершении административного правонарушения. Однако юристы сомневаются в законности составления правоохранительных органами протоколов, переданных в суд для установления факта правонарушения, а также обоснованности предъявляемых к звезде мирового балета претензий. Об этом сама Анастасия рассказала Sobesednik.ru.

Как выяснилось, поводов для таких сомнений более чем достаточно. Волочкова приняла решение о паломнической поездке, будучи уверенной в отмене карантинных мер на территории Новгородской области.

– В открытых официальных источниках ещё 15.06.2020 опубликован Указ Губернатора №344, в котором он объявил об отмене карантина и режима самоизоляции, – говорит Анастасия. – Об этом же написали всё местные издания. До Дивеевского монастыря я доехала совершенно открыто, по обычному маршруту.

В СМИ цитируется письмо из Дивеевской местной администрации: «За несколько километров до Дивеево и на въезде в село расположены предупреждения с информацией о том, что село закрыто на карантин и въезд туда запрещен. На въезде также располагается пункт въездного контроля со стационарным служебным помещением, дорога перекрыта бетонными блоками». Таким образом местные власти считают, что сделали всё необходимое, чтобы исключить возможность проезда на территорию, где введен карантин по инфекционному заболеванию.

Возникает резонный вопрос: почему человек, будучи убежденным в отсутствии ограничений на проезд, оказался на территории карантинной (а значит, опасной прежде всего для него!) зоны? И при этом никто из правоохранителей, представителей администрации и других должностных лиц, в чьи обязанности входит создание безопасных условий для граждан, не остановили автомобиль и не вернули его назад.

– Я находилась на территории Дивеевского монастыря и в самом посёлке более суток, вместе с другими паломниками, и никто из представителей власти любого уровня не озаботился угрозой здоровью всех людей, находившихся там! – продолжает Анастасия.

Много неточностей нашли и в юридическом оформлении нарушения. Представители балерины заявляют, что протокол, который передан в суд, и на основании которого будет выносится решение о том, нарушила ли прима-балерина административное законодательство, оформлен с грубейшими нарушениями.

– Поскольку копию протокола Анастасия не получила, какие-то выводы можно сделать, посмотрев видеозапись, которую сами же сотрудники полиции опубликовали в сети Интернет, очевидно желая продемонстрировать «неуважительное» отношение известного человека к представителям власти, – говорит юрист Владимир Комсолев. – Однако наличие форменной одежды не свидетельствует о том, что этот человек действительно находится при исполнении служебных обязанностей: ни один из стражей порядка не представился, не предъявил служебное удостоверение, не разъяснил, какое правонарушение совершено и в чем это нарушение выразилось, как того требует закон.

Владимир Комсолев

По мнению окружения балерины, это только часть нарушений, о которых можно говорить до того, как суд рассмотрит материалы административного дела и вынесет по нему решение.

– Губернатор несомненно прав, комментируя сложившуюся ситуацию, что закон един для всех! – продолжает Комсолев. – Хочется добавить, что он не перестает действовать и для должностных лиц, которые своим БЕЗДЕЙСТВИЕМ допустили и допускают нахождение людей на территории, где имеется угроза их здоровью. При этом сотрудники органов полиции даже не утруждают себя тем, чтобы гражданин убедился, что перед ним действительно находится полицейский. И можно добавить: факт совершения административного правонарушения ещё не доказан, штраф не назначен. В этом ещё предстоит разобраться суду, который будет оценивать все доказательства и фактические обстоятельства.