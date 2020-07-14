Айза Анохина высмеяла Барановскую и собралась замуж за Батрутдинова

Телеведущая, блогер приложила бывшую жену Андрея Аршавина и сочла комика ТНТ достойной кандидатурой в мужья.

Новым героем YT-выпуска «ОсторожноСобчак» стала телеведущая и блогер Айза Анохина, плотно закрепившая за собой приставку «бывшая жена Гуфа». Как написала в своем микроблоге Ксения Собчак, казалось бы, что нового можно узнать о человеке, который уже дал 100 тысяч интервью. Но нет, в разговоре нашлось много интересных тем.

Например, рассуждая о платных политических постах, Айза заявила, что единственным непроплаченным оппозиционером в России является Алена Водонаева, что ей было вполне комфортно на кастинге с Владимиром Соловьевым, потому что она совсем не знала о нем ничего, а вот на встрече с Юлией Барановской Айза на десятой минуте поняла, что они не сработаются.

«Она вела себя как в своей передаче – вскакивала, кричала. Дело было в разгар пандемии, я говорила о том, какой бардак происходит в России, и это касалось моего салонного бизнеса. На мой комментарий про НДС она кричала: «Ты что, спекулянтка?!». С выводом: «Не нравится, вали на свое Бали», – рассказала Айза.

Второй соведущей этого проекта должна была стать Жанна Мартиросян. «Вот она прекрасна, грациозна, добра и воспитана», – отметила блогер.

Дальше пошло обсуждение «героев нашего времени», к которым Айза отнесла Иду Галич. Бузову Анохина назвала пробивной девушкой, которая не может довести ни один проект до конца. Ивлеева, по мнению Айзы, потеряла себя, потому что ее полюбили за смешные вайны, а сейчас она стала надменной селебрити на брендах. «Нужно не забывать, с чем тебя приняли», – сказала Айза, признав, что саму Айзу приняли в качестве жены Гуфа.

«Леха, хоть ты и аппендикс всей моей жизни, но я тебя очень люблю и на алименты не подам», – сказала на камеру Айза, подтвердив, что помнит, с чего начался ее старт.

В данный момент Айза встречается с Олегом Майями, которого Собчак назвала «Марианской впадиной» с точки зрения падения на дно. Айза заметила, что тоже считала его ненормальным и даже геем, но он оказался единственным мужчиной в ее жизни, кто не взял с нее ни рубля. Кроме того, их очень сблизила пандемия и его помощь в тот момент.

На вопрос, кого бы она выбрала в мужья, если бы это было нужно для картинки, эфиров и контрактов, Айза долго перебирала российских секс-символов и в итоге назвала имя Тимура Батрудинова. «Какой Батрудинов, пора заканчивать интервью», – резюмировала Собчак.