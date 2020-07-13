Бывшую жену Гуфа чуть не расстреляли, ее отец копал под Дудаева

Бывшая жена Гуфа и телеведущая Айза Анохина рассказала в интервью Ксении Собчак о периоде своей жизни в Чечне во время первой войны.

10-летняя Айза с мамой оказалась в Грозном в самый горячий период военной кампании и экстренно выехала в село подальше от столицы, которое тем не менее периодически подвергалось бомбежкам. Во время обстрела вся семья спускалась в подвал, еды у них практически не было. При этом Айза помнит ощущение единения, когда не было разделения на русских и чеченцев. Например, ее мама привела к себе в дом 70 детей русских солдат.

Когда наступили холода, Айзе с матерью пришлось вернуться в грозненскую квартиру за зимними вещами. По дороге они попали в плен и два дня сидели в помещении без окон. А когда добрались до квартиры, то обнаружили там пьющих русских солдат, которые поставили их к стенке и обстреляли вокруг. Эти следы от выстрелов еще долго были на стене ее дома.

До Москвы Айза и мама добирались через Ставрополь. И когда вошли в съемную московскую квартиру, их встретил уже седой отец Айзы, который был уверен, что его близкие погибли.

«Когда ты живешь в аду, все, что там происходит, кажется тебе нормальным. И спасибо маме, которая даже в этом плену говорила: "Все будет хорошо". И я как-то верила, – вспоминает Анохина. – Да, наверное, тот год я была в мощном шоке, потому что по возвращении в Москву просто надолго замолчала».

После двух разводов Айза не хочет возвращать себе чеченскую девичью фамилию Вагапова, а планирует придумать новую.

«Мне очень тяжело дается национальный вопрос и разделение на русских и чеченцев, я не хочу этого, я человек мира», – сказала Айза в интервью на YT-канале «ОсторожноСобчак».

По ее словам, очень трудно быть чеченкой в России, когда ты не знаешь чеченских традиций. Очень помнятся нападки в школе по национальному признаку. Плохо строятся отношения с родителями — Айза уже месяц не общается с ними, поскольку им сложно воспринимать ее жизнь напоказ, а ей трудно жить иначе. Более того, отец напрямую говорит Айзе, чтобы она заканчивала пытаться строить отношения с мужчинами. А маме просто стыдно за Айзу.

Отец Айзы является генералом ФСБ, в его послужном списке – работа под прикрытием в команде Джохара Дудаева. В тот период семья Айзы чуть не была раскрыта, когда, стреляя по бутылке на отдыхе с семьями, лучше всех выстрелила мама Айзы.