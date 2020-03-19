Тимур Батрутдинов обвинил масонов в распространении коронавируса

42-летний участник Comedy Club поделился с подписчиками удивительным конспирологическим открытием: оказывается, если прочесть слово coronavirus наоборот, то получится фраза на хинди «surivan or oc», что переводится как «восход и глаз». А восход и глаз – символы масонства, изображенные на эмблеме тайного общества.

Является ли это случайным совпадением, или и впрямь к созданию страшной заразы причастны члены великой ложи? С этим вопросом Батрутдинов обратился к своим подписчикам.

«До меня дошла вот такая штука в стиле Дэна Брауна. Лично сам проверил в гугл-транслейтере на многих языках. Скорей всего это совпадение. Или нет? Поискал эту новость в гугле, но везде она идёт с одинаковым текстом, поэтому нет контекста самого якобы древнего манускрипта. Может, кто-то в курсе? Непонятно, почему именно хинди. Но перевод непреклонен. Surivan or oc – восход и глаз.

Подписчики с радостью и задором поддержали идею юмориста: «Я так и знал, это точно дело рук масонов!», «Все сходится! Восходом называют пророст гречки, а глаз – это туалетная бумага», «Земля устала от людей, вот и отдыхает», – наперебой писали поклонники Тимура.

Оказалось, что многие из них – настоящие конспирологи. В качестве дополнительных версий предлагались скорое начало третьей мировой войны, подрыв экономики и передел власти, переход к новому мировому порядку и начало цифрового мира.

Видимо, именно на такой эффект и рассчитывал Батрутдинов. А может, он, как и многие, поддался панике и «поплыл»?

Sobesednik.ru обратился за разъяснением этой шокирующей информации к представителю масонской ложи в России.

– Это бред, – прокомментировал Дмитрий, – и масоны тут не виноваты. С таким же успехом можно сказать, что масоны подчиняются рептилоидам. Масоны – это по сути закрытый мужской клуб, где люди общаются, веселятся по полной и выпивают. И больше ничего!

Как бы то ни было, Тимур призвал всех прекратить целоваться при встрече, не забывать мыть руки и не есть в общественных местах. А вот это уже серьезно.