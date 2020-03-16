Леди Гага поговорила с леди Богом про коронавирус. Каким было предсказание?

33-летняя певица призналась, что начала воспринимать угрозу заражения коронавирусом всерьез и решила уединиться на некоторое время дома.

Гага в свойственной ей манере написала несколько философских постов о том, как важно быть «единым глобальным сообществом» и нести в мир доброту. Звезда признала, что бывают дни, когда мы чувствуем себя бессильными, когда ситуация выходит из-под контроля. Но если заполнить окружающее пространство добротой, то вирус отступит.

– Мы можем исцелиться, научившись быть заботливыми и добрыми по отношению друг к другу в это время, – сообщила певица своей многомиллионной аудитории. – Добрыми по отношению к тем, кто заболел, и по отношению к тем, кто напуган.

Тем же, кто скептически относится к подобным призывам, Гага сообщила, что прежде чем самоизолироваться, она проконсультировалась с именитыми учеными. Те сообщили ей, что дело серьезное, и лучше бы ей ограничить контакты с людьми старше 65 лет и остаться дома. Вот почему Гага свела к минимуму общение с бабушками и родителями, хотя и была бы рада их видеть.

– Я зависла дома со своими собаками, – написала Гага в одном из постов в Инстаграм. – Я люблю тебя, мир! Мы пройдем через это!

Леди Гага / фото: Instagram

Также Гага заявила, что недавно говорила с Богом о коронавирусе. И получила от него обнадеживающее сообщение: человечество спасется. Правда, при этом певица почему-то говорила о Боге в женском роде.

«Поверьте мне, я говорила с Богом, и она сказала мне, что с нами все будет в порядке», – подытожила Гага.

Остается только поверить ей на слово и выдохнуть с облегчением.