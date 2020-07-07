"Сначала Норкина, теперь – Заграевский". Смерти на ТВ связали с Цымбалюк-Романовской

Неожиданная смерть художника Сергея Заграевского потрясла поклонников «Пусть говорят». По официальной версии один из самых ярких экспертов телешоу Первого канала скончался из-за острой сердечной недостаточности. Впрочем, многие зрители уверены: в неожиданном уходе художника из жизни не все так просто.

На здоровье Заграевский никогда не жаловался. На записи программ он всегда выглядел бодрым и энергичным. Именно поэтому редактора регулярно приглашали его на новые съемки. Знали: с ним в студии скучать точно не придется.

– У меня ощущение, что втихую убирают тех, кто неугоден окружению Цымбалюк-Романовской, – написала одна из поклонниц художника. – Сергей Заграевский умел тактично поддевать людей такого склада. Призываю к осторожности тех, кто не равнодушен к истории, случившейся пару лет назад. Уходят лучшие.

Поклонники программы провели ассоциацию с недавней трагической смертью Юлии Норкиной, у которой с Виталиной также были натянутые отношения. Во время одной из программ она накинулась на бывшую жену Джигарханяна, когда та стала оскорблять звезду советского кино Тамару Семину.

– Сначала Норкина, теперь – Заграевский, – сетуют зрители. – Почему так несправедливо?

Похоронят Заграевского завтра, 8-го июля. Между тем поклонники еще смогут увидеть живого Сергея в эфире. Как стало известно Sobesednik.ru, в ближайшее время на телевизионных каналах выйдет несколько программ с участием художника, в которых он успел сняться при жизни.