У сына Джигана такая же болезнь, как у дочки Глюкозы

Жена рэпера Джигана и мама четырех детей Оксана Самойлова обратилась за советом к подписчикам. У самого младшего ее ребенка – 4-месячного Давида, обнаружились проблемы с проходимостью слезных каналов.

Мнения американских и российских специалистов разделились, и Оксана решила изучить опыт поклонников, которые сталкивались с этой проблемой.

«Американские педиатры сказали ни в коем случае не делать зондирование слезных путей, оно само пройдёт по мере взросления ребёнка. Наши врачи говорят делать и срочно и только так оно пройдёт. Кто-то сталкивался с этой проблемой? Как решали?» – написала в микроблоге Оксана.

В комментариях мнения также разделились. Одной из первых на помощь пришла певица Глюкоза, которая посоветовала привлечь хорошего специалиста и делать массаж. По ее словам, дочке это помогло. Какой именно (у певицы две дочери – Вера и Лидия. – Прим. Sobesednik.ru) – Глюкоза не уточнила.

Автор марафонов и коуч Елена Блиновская отметила, что такая же проблема была у трех из четырех ее детей. И массаж, наоборот, нужно прекратить и посмотреть, есть ли эффект.

Непроходимость слезного канала диагностируется (по статистике) у четверти новорожденных. Причинами могут быть недоразвитость слезовыводящей системы, лицевые травмы, наросты тканей или инфицирование слизистой.

Напомним, что четвертый малыш появился в семье Джигана в непростое время. Супруги улетели готовиться к родам в Америку, где сначала рэпер ушел в загул, а затем загремел в реабилитационную клинику для наркоманов. В то же время Оксане «слили» все подробности отдыха Джигана и рассказали о его многочисленных изменах.