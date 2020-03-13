Певец Джиган попал в наркологическую клинику и сбрил бороду с бровями

Певец Джиган, о наркозависимости которого в последнее время много пишут в СМИ, опубликовал в Instagram видео, где на его лице отсутствуют привычные выразительное борода и брови.

В кадре рэпер отрабатывает боксерские приемы, отжимается с сигаретой во рту, бьет себя по мышцам, призывает заниматься спортом и флексит под англоязычные треки своих коллег. Публикация сопровождена подписью: «Мне уже лучше, иду на поправку! Отвечаю за базар!»

Metro пишет, что Джиган находится в «учреждении» Seaside Palm Beach, где за ним следят врачи. Поисковые системы поясняют, что речь идет об отеле в Испании.

Ранее сообщалось, что певец попал в американский центр для людей с наркотическими зависимостями, а его супруга в соцсетях заявляла, что «не хочет просыпаться». До этого артист выходил в прямой эфир в нетрезвом виде, а его друг рэпер Гуф утверждал, что товарищ серьезно злоупотребляет веществами.