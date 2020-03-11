Срыв рэпера Джигана объяснили послеродовой депрессией

Фаны известного рэпера в шоке: не прошло и месяца с момента рождения его четвертого ребенка, как семейная идиллия разрушилась на глазах.

Сам певец угодил в американский рехаб для наркозависимых и признался, что у него серьезные проблемы, а его супруга Оксана Самойлова перестала появляться в Сети, отметившись лишь скупым постом на черном фоне о том, что ей «не хочется просыпаться». В одном из ее последних видео было заметно, что женщина явно расстроена, а ее глаза красны от слез.

Ходят слухи, что певец, несмотря на присутствие грудного ребенка дома, начал поднимать руку на супругу. И в последний раз всерьез перегнул палку. Именно поэтому Джиган теперь непрерывно просит прощения у жены и называет ее своей спасительницей и музой.

Между тем внимательные поклонники разглядели следы от инъекций на руке музыканта на одном из фото. А затем стали свидетелями еще нескольких странных выходок Джигана: тот выходил в прямой эфир пьяным, ругался матом и уверял подписчиков, что наркотики – это зло, хотя это было видно невооруженным взглядом.

Последний пост звезды был совсем коротким и всерьез насторожил его близких: «Я все». Многие заметили, что даже во время пребывания в клинике Джиган ведет себя неадекватно.

Тогда же скандально известный певец Гуф записал видео, в котором рассказал, как Джиган часто посещает стриптиз-клубы и просит у него «то дорожку, то косячок».

Поклонники, долгое время считавшие семью Джигана и Самойловой почти идеальной, встали на его защиту.

«Что с тобой? Соберись! Ты ж хороший парень! У тебя такая замечательная семья!», «У Джиги послеродовая депрессия», «Джига, вали все на коронавирус, теперь тебя спасет только это!», «Где родные и друзья? Помогите человеку!» – писали музыканту в комментариях.

Учитывая, что один день пребывания в специализированной клинике в Майями, где сейчас находится Джиган, стоит порядка 200 тысяч рублей, дела у музыканта не так уж плохи. И скорее всего, через несколько дней он окончательно придет в себя и вернется домой.