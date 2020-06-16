Депутат Милонов заявил, что Киркоров помешался на эротике

Филипп Киркоров угодил в громкий скандал. На певца обрушился с критикой депутат Государственной думы, бывший командующий ВДВ – генерал-полковник Владимир Шаманов. Дело в том, что некоторое время назад «король эстрады» в рамках юмористического проекта «#вмаскешоу» записал юмористический ролик в образе бывшего военного, который служил в Воздушно-десантных войсках. Плюс ко всему, персонаж Киркорова был нетрадиционной сексуальной ориентации, что только подлило масла в огонь.

По мнению Шаманова, такое поведение для Народного артиста просто недопустимо, и он должен извиниться за такое «творчество».

Поддержали ли депутата другие известные борцы за мораль, выяснила корреспондент Sobesednik.ru.

С заявлением в защиту Киркорова выступила представитель певца Екатерина Успенская, которая указала на то, что в видео Киркоров исключительно исполнял роль, и все вопросы стоит адресовать авторам сценария. Екатерина отметила, что данный юмористический скетч – идея телеканала СТС.

Однако по мнению эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадима Манукяна, такое объяснение представителя Киркорова никак не оправдывает действий певца.

– На мой взгляд, Филиппу Бедросовичу следовало отказаться от участия в этом скетч-шоу, – говорит Вадим. – Конечно, оно несло юмористический характер, но все же в творчестве стоит обходить некоторые чувствительные темы. Он (Киркоров. – Прим. Sobesednik.ru) же видел сценарий и должен понимать, что не всем людям нравится подобный юмор и усмешки. Вот Лоза, к примеру, был очень недоволен сравнением себя с аппендицитом. Баскова же подобные сравнения не задевают. Вот пусть над такими своими коллегами, как Николай, Филипп Бедросович и шутит дальше. Десантников вообще не нужно задевать. Люди служат Родине, а тут такие неуместные шутки в ход идут! Давно Киркорова не было в скандальной хронике, видимо, он по ней соскучился.

Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже считает, что подобные выходки для Народного артиста неуместны. Ведь в предыдущих выпусках этого самого скетч-шоу Киркоров еще и изображал мужской половой орган, высмеивая программу Елены Малышевой «Жить здорово».

– Я не являюсь поклонником творчества Киркорова ни в каком виде, поэтому для меня его поведение не является разочарованием, – говорит депутат Госдумы. – Если бы Константин Кинчев или Юрий Шевчук подобным образом себя повели, то я бы огорчился.

А Филипп пошел по пути чрезмерного эпатажа, связанного с гиперсексуальностью (эту патологию в народе называют эротоманией, она характеризуется повышенным половым влечением. – Прим. Sobesednik.ru). Это губительный путь.

– Надо ли, по-вашему, лишать Киркорова звания Народного артиста?

– Если уж Ефремова за страшную аварию не хотят лишать звания Заслуженного артиста, так как многие чиновники с ним скорее всего ели, пили и отдыхали, то что уж про Киркорова говорить?! Он не наркоман, не алкоголик, поэтому сам адекватно может принимать решение, в каком эпатажном виде ему выступать. Бог ему судья!