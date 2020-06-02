"Штык в очко – это тупо и не смешно": Тишко обвинил Киркорова в оскорблении ВДВ

Филипп Киркоров снова потряс своим «творчеством» аудиторию интернета: певец выпустил в Instagram ролик, в котором предстал в образе десантника.

По сюжету артисту, оставшемуся на карантине без работы, предлагают сыграть роль бывшего вдвшника. До этого актер будто бы отказался рекламировать смазку «Анус» – но тут же выдает: «Это интимная сила, покупай, чтоб нормально скользило». Но вдвшника герой Киркорова все-таки решил сыграть: «В конце концов, я двухметровый амбал – десантура во плоти!» В голубом берете, в тельняшке он обращается по видеозвонку к своему сослуживцу: «Помнишь, Мартынов, как мы с тобой одну пайку делили, в бане мылись…» Затем уточняет у режиссера: «Мне кажется или тут намек какой-то?»

Во время монолога Киркоров-вдвшник приговаривает «в рот мне двустволку» и «штык мне в». Мол, присказки у героя такие…. «А могу я этого не говорить?!» – восклицает артист.

«Меня с ВДВ связывает только то, что в день ВДВ я на улице стараюсь не появляться», – говорит в самом начале ролика Киркоров. Вероятно, появляться на улице после снятия карантина певцу и впрямь будет не вполне безопасно. Несмотря на шуточный характер ролика, со стороны пользователей интернета в адрес «короля эстрады» уже посыпались угрозы от вдвшников, обещающих засунуть ему штык в то самое место…

– Конечно, серьезно относиться к этой чуши и белиберде, думаю, не стоит, – рассуждает в разговоре с Sobesednik.ru артист Владимир Тишко, который в свое время служил в рядах ВДВ. – Другой вопрос, что тут, наверное, больше претензии не к Филиппу Киркорову, а к сценаристам, которые занимаются такой чушью.

Владимир Тишко // Фото: Global Look Press

Киркоров, может быть, и не понимает до конца, что в принципе оскорбляет вооруженные силы, уважаемые войска. Ассоциировать голубой берет с очком – это… Во-первых, не смешно, тупо и не остроумно. Во-вторых, разве наши войска заслужили такие шутки?! Филипп Бедросович никогда не отличался остроумием, а уж сценаристы, которые пишут подобные вещи… Я их не понимаю.

– В интернете уже стали появляться угрозы в адрес певца от вдвшников. А вдруг сбудутся слова про штык в одном месте?

– Думаю, это совершенно адекватная реакция от людей, которые служили в ВДВ, большинство из них принимали участие в боевых действиях, у многих есть боевые ордена. Они нацелены не на какой-то гнилой базар, а на действия. Это я – актер, служивший в ВДВ, могу как-то лояльно отнестись к подобному. Ну, подумаешь, тупые дебилы, которые ни фига не понимают, что вытворили…

А есть боевые офицеры, солдаты, многие из которых потеряли своих друзей в горячих точках, и шутить на тему штыка в одном месте… Тем более, в десантных войсках даже такого лексикона нет. Это все домыслы сценаристов.

Я не удивлюсь, если реально (хотя очень надеюсь, что не дойдет до этого) Киркорова выследят и не совсем нежно попросят ответить за свои слова. Такой вариант развития событий может быть. Одно дело, если Филипп шутит в своей компании на эту тему, другое – на всю страну! Да еще в преддверии парада Победы!

Ведущий программы «Время покажет» («Первый канал») Артем Шейнин, который тоже проходил службу в ВДВ и участвовал в боевых действиях, признался в разговоре с Sobesednik.ru, что клип Киркорова не смотрел и такого желания вообще не испытывает:

– Последний, чье мнение по поводу вдвшников в этой жизни меня интересует, – это Филипп Киркоров. Думаю, что и я – последний, чье мнение интересует Киркорова по поводу его песен, – признался Артем. – Этот певец принадлежит к той области… как бы помягче сказать… человеческих занятий и творчества, которые являются для меня инопланетными. Поэтому все, что этот инопланетный разум говорит по поводу той части жизни, в которой я живу, мне совершенно неинтересно.