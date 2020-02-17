Виталий Милонов: Киркоров сатанинским клипом нагадил себе на голову

Филипп Киркоров снова взбудоражил общественность: в новом клипе на песню «Романы» он предстал в образе католического священника, к которому на исповедь пришла грешница в коротком платье.

Роль той самой грешницы в клипе Киркорова играет Екатерина Варнава. Вокруг главных героев на протяжении всего клипа танцуют полураздетые монахини.

Своим недовольством по поводу выходки поп-короля с корреспондентом Sobesednik.ru поделился Виталий Милонов. По мнению депутата Госдумы, хоть и видно, что съемки клипа проходили не в настоящем храме, а в специально выстроенных декорациях, Филипп заигрывает с нечистой силой.

– В силу того, что у Киркорова нет образования в этой сфере, он не понимает, что по сути в чистом виде произвел церковь сатаны, – говорит политик. – Это нехорошие вещи, я бы, честно говоря, не стал так рисковать. Это все равно что завести дома крокодила, плескаться с ним в ванной, думая, какой же этот Гена красивый. А ведь крокодил может не только одно место откусить, но и голову!

Виталий Валентинович считает, что Филипп Киркоров своим клипом в первую очередь обидел не верующих, а самого себя.

– Он ради хайпа, извините меня, нагадил себе на голову и улыбается, – продолжает Милонов. – Он оскорбил себя очень серьезно. Я, само собой, не поклонник творчества Филиппа Киркорова, но мне за него как-то неловко. Неужели нет поинтереснее идей для клипа? Может, ему подсказать? Вот пришел бы к нам в Госдуму, у нас же есть там талантливые люди. Могли бы что-то обсудить, придумать фишечку ему для клипа. Так что ждем Филиппа в гости!

А вот Бари Алибасов в корне не согласен с Виталием Милоновым.

– Да правильно все делает Филя! – восклицает 72-летний продюсер. – Не стоит его осуждать. Каждый живет своей жизнью, почему кому-то в это надо влазить?! Это раньше людей сжигали на кострах потому, что они не так думали, как остальные. И что? Пусть каждый верит во что хочет, и какие хочет клипы, такие и снимает!