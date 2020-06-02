Лоза разнёс Киркорова, назвавшего его аппендицитом: Стыдно быть таким глупым

Юрий Лоза снова оказался вовлечен в скандал. Музыканта, автора шлягера «Плот» хорошенько приложил в своем шуточном ролике Филипп Киркоров. Ответ Лозы не заставил себя ждать.

Сюжетом нового выпуска пародийного интернет-шоу Филиппа Киркорова «#Вмаскешоу» стали съемки артиста в программе Елены Малышевой «Жить здорово» («Первый канал»). По сценарию, поп-королю досталась… роль простаты.

«Я соглашусь играть простату, только если в этом же выпуске Басков сыграет анус, а Юрий Лоза – аппендицит», – взвыл в кадре Киркоров. «Почему Лоза – аппендицит?» – спрашивает голос за кадром. «Потому что он на фиг никому не нужен!»

Филипп Киркоров // скриншот Instagram

Юрий Лоза не удивился нашему звонку, по его словам, доброжелатели уже скинули ему это видео. Очевидно, что Лоза даже успел подготовиться к ответу. Юрий признался, что после просмотра очередного «шуточного» видео он испытывает к Киркорову только жалость.

– Как можно объединять такие понятия, как анус, простата и аппендицит? Это то же самое, что объединить стол, стул и уборку, – недоумевает в интервью Sobesednik.ru Юрий Лоза. – Аппендицит – это заболевание, анус – это часть организма человека.

Если бы Киркоров был умный, знал бы, что в таком случае надо было говорить аппендикс. Аппендицит – это заболевание аппендикса, важной части иммунной системы человека. Аппендицит помогает нам справляться с инфекциями, именно поэтому его не удаляют просто так, хотя раньше специалисты предлагали это делать всем в раннем возрасте, чтобы в будущем избежать проблем. К сожалению, Киркоров не читает книжки. Откуда ему это знать? У него времени много, ему заняться нечем, дурью мается. Уж в 50 лет стыдно быть таким глупым! Хотел подколоть меня, а подставил себя. В очередной раз показал, что он тупой. Как говорят: «Было у бабушки три сына. Два умных, один – эстрадный певец».

Напомним, что ранее Киркоров в рамках того же интернет-проекта обидел десантников. Телеведущие Владимир Тишко и Артем Шейнин, служившие в ВДВ, не поняли его юмор, назвав шутку крайне неудачной.