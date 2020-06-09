"Довели! Замучили!": сын Джигарханяна рассказал правду о здоровье отца

Новости об ухудшении состояния здоровья Армена Джигарханяна курсируют уже второй день. Поговаривают, что легендарный артист находится в реанимации одной из столичных больниц с инсультом. Бывшая супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская подливает масла в огонь. Мол, она это предвидела...

Сын Армена Борисовича Степан Джигарханян в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru впервые рассказал о том, как себя чувствует отец на самом деле.

– Полузабытая Виталина материализуется только тогда, когда случается или гадость, или скандал, или беда, – говорит Степан. – Это может быть разрыв отношений в шоу-бизнесе, ухудшение состояния Армена Борисовича (ее бывшего «мужа на час»), смерть известной журналистки... Неудивительно, что ей в жизни нечего делать, кроме как культивировать и обсасывать услышанный краем уха негатив!

К нашей семье она давно не имеет ни-ка-ко-го отношения. Но ещё держит аудиторию за кретинов с ущербной памятью. Сколько раз за прошедшие с их развода два года она плевала Армену Борисовичу в спину: и обзывала, и проклинала, и на всю страну заявляла, что «не появится даже на его похоронах»? И вот очередной приступ примитивного лицемерия! После плановой госпитализации отца у этой дамочки, оказывается, «поднялось давление и стало плохо с сердцем». Подельники от журналистского цеха ей вторят, что, мол, организм Армена Борисовича начал давать сбои, когда враги разлучили влюбленных. Как итог – якобы реанимация и тяжёлое состояние…

Господа, а ничего, что эти события разделяют... нет, уже даже не месяцы, а годы? – возмущается Степан. – А ведь человеку без малого 85 лет. Он что, от года к году молодеть должен?

Степан и Армен Джигарханяны // Фото: Instagram

С отцом я общался по телефону несколько дней назад, ещё до его госпитализации. Перекрытое авиасообщение между странами исключает для меня возможность личного присутствия. Поэтому в отношении его текущего состояния мне логичнее сослаться на слова его ближайшего друга Артура Сагомоняна, находящегося в Москве. Армену Борисовичу проводят поддерживающую терапию, проверяют сердце, лёгкие, почки.. Все у него в порядке. Скорее всего в конце недели его выпишут.

Нетрудно представить, с каким нетерпением на том конце ждут... критического ухудшения. Нетрудно представить, сколько дерьма, ушатов грязи и лжи обрушится на мою маму и всех истинных друзей Армена Борисовича. Будут кричать: «Довели! Сгубили! Замучили!» Поди, давно черновики заготовили, но всякий раз – облом.

Когда-то в эфире я назвал Виталину в лицо «персонажем с пограничной психикой». После думал: «Не слишком ли резко?» Теперь убедился – мягковато получилось..

Быть оплеванной публикой Виталине не привыкать. Более того – теперь это её амплуа и единственный способ удержаться в публичном пространстве. Раздуть, разжечь, спровоцировать грязную возню в медиа – привычный для нее прием. На днях вся страна была свидетелем ее пляски на костях и глумлением над памятью безвременно ушедшей журналистки Юлии Норкиной, многодетной матери… И вся страна, за исключением пасущихся в социальных сетях Виталины остатков былой свиты, плюнула ей в лицо. Смачно и хлестко.

Только это – полумера. Игнор и забвение – вот логичный и неизбежный финал. А как иначе, когда, пардоньте, от человека некрофелией повеяло!

Хайп на всеобщем презрении – штука зыбкая и опасная. На ней далеко не уедешь.