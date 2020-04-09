"Ушлая интриганка": Джигарханян уличил Виталину во лжи

Виталина Цымбалюк-Романовская ни дня не может прожить без скандалов. В своих социальных сетях она неожиданно накинулась на Степана Джигарханяна. Тот молчать не стал и прокомментировал скандальные заявления бывшей пассии отца.

– Она врет журналистам о наших хороших отношениях, о том, что никаких разногласий между нами нет, что мы друг друга уважаем, а сама тихой сапой собирает слепых клуш и пишет гадости об мне одну за другой, – говорит Степан. – Точно также происходит в отношении всего, что она заявляет на публике. Виталина – патологическая лгунья и ушлая интриганка. Я специально выложил на своей страничке ее оскорбления, чтобы люди видели и знали, что она говорит обо мне.

Виталина пишет, что Степан «всю жизнь картежником работает». «Причем в цивилизованных странах он в черном списке, как мне сказали, – сообщает Цымбалюк-Романовская. – Играет только в странах третьего мира и носит фамилию Джигарханян. МГИМО скорее всего не окончено, мы же не видели диплом!»

Также Виталина заявляет, что до 2015 года Армен Борисович содержал Степана и его мать.

«Но потом он дома Армена и Власовой проиграл, так и живет», – утверждает Цымбалюк-Романовская.

– Такого потока бездумной брехни в свой адрес я еще не читал, – вздыхает Степан. – Ей аплодируют 10-12 ручных троллей и теток из постоянной свиты. Уровень интеллекта у тех и других чуть ниже, чем у креветок. Расчет на то, что я не ограничусь одним комментарием и устрою масштабную ответку, в том числе и в телепрограммах. Пойдет обмен крупнокалиберными какашками, и она, наконец, восстанет из сундука забытых кукол. Без меня ей никак. Я ей нужен. Только вот беда – она мне нет.