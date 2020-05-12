Ведущая Тодоренко перевела в центр помощи "Насилию.нет" 2 млн рублей

Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» опубликовал на своей странице в Facebook скрин чека о переводе на счет организации двух миллионов рублей. Их пожертвовала телеведущая Регина Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко извинилась перед общественностью за высказывание, которое позволила себе во время прямого эфира в Instagram. Молодая ведущая назвала «психологически больными» женщин, которые публично заявляют о насилии со стороны мужа. Также она призвала жертв абьюза задуматься, почему их бьют и что бы они могли сделать, чтобы этого не происходило.

После скандала Регину лишили титула «Женщина года», который она получила на премии журнала Glamour.

Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии, где пообщалась с ведущими экспертами в сфере профилактики и борьбы с семейно-бытовым абьюзом. Деньги от монетизации с фильма, который вышел на YouTube, также были переведны в фонды.