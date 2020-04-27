Яна Троянова открыла тайны нового сезона сериала "Ольга" и шоу "Последний герой"

Актриса Яна Троянова рассказала о скандалах с участием звезд на съемках реалити-шоу «Последний герой», вышедшего на телеэкраны в 2020 году, и анонсировала новый сезон проекта. Так же она пообещала скорую премьеру сериала «Ольга-4» на ТНТ.

Сейчас актриса, как и многие, соблюдает режим самоизоляции. Троянова призналась, что от скуки на карантине покрасилась в розовый и наконец-то начала смотреть телевизор. Например, ее, как ребенка, увлекли проект «Маска» и новые сериалы.

– Мир прекрасен, здесь столько всего интересного! – заявила 47-летняя Троянова. – Такие все артисты молодцы, которые поддерживают вас, танцуют голые дома перед вами! Поверьте, им также тяжело, как и вам. Моя задача сейчас – понаблюдать за собой, готова ли я справиться с такой ситуацией. Иначе я просто сойду с ума. Я уже как немножко больная. Конечно, зарядку я ненавижу, иногда я себе противна... Но я сижу дома, так я останавливаю вирус. Моя главная задача не растолстеть, не превратиться в животину, не лежать на диване с утра до вечера, – пустилась в откровения актриса. – Нужно держать себя в нормальной форме.

Трояновой ужасно понравились проекты Гудкова и Ивлеевой, в которых творится «какая-то смешная дичь». До карантина у актрисы просто не было времени смотреть новинки в индустрии развлечений.

– Я даже на Филиппа Киркорова подписалась, я вам серьезно говорю. Для меня это люди, которые умудряются повышать настроение в карантине. На Лолиту, которая дурачится и отстригает себе волосы... Я сразу успокаиваюсь, думаю: да блин, им так же фигово, но они веселят публику.

Рассказала Яна и о проекте «Последний герой», в котором была ведущей.

– После финала будет фильм с подробностями, которые не вошли в эфир, – поделилась с подписчиками Яна. – Мы снимаем одну серию три дня. Первый день – испытание, второй день – испытание за иммунитет, третий день – совет. Поэтому все это невозможно уместить в эфир. Начало сезона было мегасложное, я даже думала уехать оттуда, я не справлюсь. Участники приехали неподготовленные. Те же Эрик, Рыбка сразу нарвалась на неприятие. Те же Птаха, Бардо, Лукерья... Им стало очень тяжело, Эрик начал крушить камеры. У него на полном серьезе был приступ диабета, это не шуточки. Там уже не поймешь, кто с ума сошел, кто не понял, что это не шутка. И тут-то все и началось. Начались скандалы, в которых я тоже не права. Я пустилась с ними ругаться, их много, они все орут...

Троянова рассказала, что в итоге полюбила всех участников проекта и не держит на них зла. Они просто пребывали в стрессе. Организаторы шоу планируют снять третий сезон. Но когда это случится, пока не известно. Яна призналась, что сама бы она не хотела стать участницей «Последнего героя» даже за деньги. Это, по ее словам, не каждому дано, нужна определенная психологическая подготовка. А еще ей никому ничего не хочется доказывать.

Зато скоро на телеэкраны выйдет новый сезон юмористического сериала «Ольга-4».

– Она («Ольга». – Прим. Sobesednik.ru) готова, осенью выйдет. Она монтируется, – сообщила Троянова.