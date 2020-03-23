"Ради дочери": Ольга Зарубина решила отсудить у Малинина рекордную сумму

Певица Ольга Зарубина стала героиней нового выпуска шоу «Пусть говорят». В студии Дмитрия Борисова певица рассказала о ходе судебного процесса против Александра Малинина.

– От Димы Борисова я вышла с прекрасным настроением, – говорит Зарубина. – Я благодарна «Первому каналу» за то, что они раскопали родственников Выгузова (Малинина). Знать свои корни очень важно каждому человеку. Я в этом абсолютна уверена. Его встреча с Кирой в свое время была как раз из-за этого, что дочь хотела узнать свои корни.

Иск к певцу Зарубина еще не подала. Но собирается это сделать в самое ближайшее время.

– Я уже встречалась с адвокатом, – продолжает Ольга. – Я ему сказала, что повысила сумму за моральный ущерб, которую хочу получить с Малинина, до десяти миллионов рублей. Он, конечно, ответил, что такой суммы мне никто не присудит. Но я в любом случае буду отстаивать правду.

В беседе с корреспондентом Sobesednik.ru Ольга также ответила на обвинения некоторых интернет-пользователей, утверждавших, что она причастна к тому, что Малинин оказался на больничной койке.

– Ему стало плохо после правды? – удивляется Зарубина. – Правду никто не любит. Вообще, если что-то случается в семье Малининых, всегда виновата я. Нашли козла отпущения. На самом деле как раз палки в колеса они все время ставят мне. То в суд подадут, то поставят ультиматум руководству канала. Недавно в Кремле был концерт памяти Шаинского. Я там была заявлена в афише, так как исполняла его песни. Но в итоге меня убрали – говорят, по указанию Малинина, который перепел в том концерте чужие песни. И боялся, по слухам, встречи со мной за кулисами.

Малинина я уже сто лет не видела. Но если бы встретила, сказала бы одно: «Саша, мне очень обидно до сих пор, что я смогла выйти замуж за человека, который не может нести ответственность за своего ребенка и его не признает!»