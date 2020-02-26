"Мы его не оскорбляли": Зарубина отреагировала на новый иск Малинина к дочери

Александр Малинин может подать встречный иск к бывшей супруге, певице Ольге Зарубиной, которая требует с него три миллиона рублей. Об этом корреспонденту Sobesednik.ru сообщила певица Мила Романиди, присутствовавшая на съемках шоу «Пусть говорят». Зарубина в беседе с нами впервые прокомментировала эту информацию.

– Я пока ничего об этом не слышала, – говорит Ольга. – Но, если с его стороны будет иск, не удивлюсь. Для меня не стала шоком и первая повестка. Человек, который забыл, что такое порядочность и ответственность перед своими детьми, способен на многое. Но я повторяю еще раз: на программе «Пусть говорят» ни одного оскорбительного слова в адрес Малинина ни с моей стороны, ни со стороны нашей дочери не прозвучало. Зато с их стороны лилось такое!.. Мы же ничего не говорили, что могло бы задеть его честь и достоинство.

Александр Малинин и Кира / youtube / кадр из программы «Пусть говорят»

Между тем, как стало известно Sobesednik.ru, пока дочь Зарубиной – Кира – в суд не обратилась. Но собирается это сделать уже в самое ближайшее время. Предполагается, что Кира будет требовать с Малинина и его супруги Эммы три миллиона рублей.

– После выхода программы я получила множество комментариев со словами поддержки, – продолжает Ольга. – Люди, к счастью, смогли понять мысль, которую мы с дочкой хотели донести. А именно, что мужчины должны нести ответственность за своих детей. Я очень надеюсь, что все телезрители меня поняли.