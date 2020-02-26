Мила Романиди рассказала о встречном иске Малинина к дочери

Старшая дочь Александра Малинина от брака с Ольгой Зарубиной прилетела в Россию. В эфире программы «Пусть говорят» Кира заявила, что собирается подать на своего звездного отца в суд. С исполнителя хита «Напрасные слова» она требует три миллиона рублей. Певица Мила Романиди, присутствовавшая на съемках «Пусть говорят», рассказала подробности конфликта в звездной семье.

Дочь Александра Малинина Кира / youtube / кадр из программы «Пусть говорят»

– Зарубина не выиграет суд, – говорит Мила Романиди. – Я вообще не понимаю, что они от него хотят. Какие три миллиона? Это абсурд! Кира думает, что находится на западном шоу. Но она путает. Ей нужно уважать и чтить традиции нашей многонациональной страны. В России не принято подавать в суд на родителей! У нас их уважают и почитают. Кира сама должна помогать и Оле, и Саше! В депрессию она впала? Пусть идет работать. Тогда о депрессии некогда будет думать.

Кира бы даже не вспомнила, как зовут ее отца, если бы он не был таким популярным, а был бы простым тружеником с маленьким окладом! Кира – девушка взрослая, здоровая, – продолжает в разговоре с Sobesednik.ru Романиди. – Я зарабатывала с 16 лет, кормила семью, помогала родителям и всем племянникам. А здесь она в 34 года говорит, что папа ей что-то должен материально. Но она же ничего про него не знала. У нее был другой отец. Здесь «спасибо» надо сказать Оле. Если бы она поступила мудрее и сохранила хорошие отношения с Сашей, все было бы по-другому. Если бы она звонила изредка, хотя бы один раз в месяц и рассказывала о Малинине хорошие вещи, а не гадости, эта тоненькая ниточка переросла бы в дальнейшем в большой мост дружбы.

Мила удивляется, почему некоторые эксперты уверяли, что Малинин не общается со своим старшим сыном Никитой.

– Я видела их совместные фотографии: они много времени проводят вместе, – продолжает Мила. – Ездят полной семьей и в Париж, и в Прагу. Никита вместе с ними. Устинья его обнимает, целует – видно, что у них нормальные отношения. Малинин сумел наладить человеческий контакт с Никитой. Поэтому Ольге с Кирой нужно задуматься. Надо уважать, ценить отца и уметь с ним дружить.

При этом Романиди уверена, что сериал с участием Александра Малинина в ближайшее время не закончится.

– Я думаю, что эта «Санта-Барбара» будет длиться еще долго! – считает Мила. – Зарубина постоянно пиарится на Саше! Но так часто дергать людей – это не правильно. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Такой Малинин, с этим ничего не поделаешь.

Я слышала, что если Зарубина с Кирой подадут на Малинина в суд, то Александр и Эмма подготовят встречный иск о защите чести и достоинства. Эмма мудрая женщина. Я уверена, что они с Сашей примут мудрое решение.