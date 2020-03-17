Трагедия в телешоу Тимура Еремеева: Ольга Зарубина упала в обморок

Эти съемки в шоу «На самом деле» («Первый канал») Ольга Зарубина запомнит надолго. В эфире программы, которую теперь ведет Тимур Еремеев, певица узнала нелицеприятную правду: ее молодой воздыхатель оказывает знаки внимания ее дочке Кире.

– Страсти в студии были накалены до предела, – рассказывает певица. – Эмоционально было очень непросто. В какой-то момент захотелось даже разрыдаться от отчаяния. Но я все-таки старалась держать себя в руках. И в итоге выдержала это непростое испытание.

Неприятности начались позже. Едва покинув съемочный павильон, артистка неожиданно лишилась чувств. Врачи затем объяснили: Зарубина потеряла сознание из-за стресса.

– Кира очень испугалась, когда я грохнулась в обморок, – рассказывает певица. – Слава Богу, под рукой был нашатырный спирт, с его помощью она вернула меня к жизни. Давление низкое было два дня. Я переживала. Хотя понимала, что правильно сделала, что пошла на программу.

Сейчас Ольга уже вернулась к привычной жизни. Более того, после инцидента на шоу их отношения с Кирой стали еще более крепкими.

– Кира – моя стена, моя поддержка и опора, – говорит певица. – Я безумно рада, что она у меня есть. Это единственный человек, которому я могу всецело доверять. А что касается любви, то я считаю так: «Что не делается, все к лучшему». Сейчас мое сердце свободно. Я вычеркнула все предыдущие отношения. У меня есть мужчина, которому я нравлюсь. Он живет за границей и в ближайшее время собирается ко мне в гости.