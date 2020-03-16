Удар по Бузовой: дочь Зарубиной и Малинина станет звездой "Голоса"

Единственная дочь Ольги Зарубиной и Александра Малинина, вернувшись в Москву, не сидит без дела. На днях девушка решила попробовать себя в новом амплуа. Кира записала первую сольную песню и всерьез готовится покорять отечественный шоу-бизнес.

До недавнего времени Кира не думала о карьере певицы. Но жизнь в России внесла свои коррективы. Вчера дочь Зарубиной появилась в студии звукозаписи. Для дебюта Кира выбрала композицию «Дама с Рублевки». Это произведение впервые записала несколько лет назад ее звездная мама Ольга Зарубина.

В исполнении Киры эта песня получилась еще более современной и актуальной. «Я теперь Дама с Рублевки, а раньше не ела слаще морковки», — поет наследница Зарубиной.

– Кира – большая умница, - говорит Ольга. – Я всегда знала, что у нее прекрасный голос. Но даже не предполагала, что она так фантастически может работать в студии. Думаю, она составит серьезную конкуренцию нынешним исполнителям. Потому что у моей дочки есть искренность. Это та черта, которая отличает ее от исполнителей, которые сейчас поют на эстраде.

Зарубина не исключает, что вскоре Кира попробует себя в новом сезоне «Голоса» на «Первом канале». Дочь Зарубиной ждет начала приема заявок.

– Мне бы хотелось выступать на сцене, – рассказывает Кира. – Я, глядя на маму, понимаю, что это очень непросто. Но я девушка сильная, поэтому трудностей не боюсь. Они меня только закаляют.

Фрагмент песни Кира уже выложила в своих социальных сетях. Ее подписчики остались в восторге.

«Удар по Бузовой, Лорак и Гагариной, – пишут ей поклонники. – Они теперь будут в пролете. У тебя есть все: и голос, и внешность, и харизма мамы. Ты станешь большой звездой».