Джиган поздравил сына, затушив о лоб сигарету

34-летний музыкант продолжает щекотать нервы поклонникам. Сначала он попал в наркологическую клинику, едва успев стать отцом в четвертый раз, затем вдрызг разругался со своей красавицей женой, а вчера предстал перед фанатами со следом затушенной о лоб сигареты.

То, что у певца серьезные проблемы с запрещенными препаратами и выпивкой, видно невооруженным глазом. В своих видео он ведет себя неадекватно, матерится и совершенно не стесняется многомиллионной публики. Правда, несмотря на семейный скандал, супруга Оксана Самойлова сообщила, что готова помочь ему справиться с бедой.

Тот день, когда некогда счастливая семья должна была отмечать месяц со дня рождения сына Давида, Джиган провел с мужиками на рыбалке, а на видео, которое он выкладывал в свой блог, был виден свежий след на лбу от затушенной сигареты. Жена музыканта призналась, что просто не может взять себя в руки и чувствует катастрофическую усталость. Все, что они с Джиганом строили почти 10 лет, разрушилось в одночасье.

– Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни, – сообщила женщина.

Поклонники бросились писать ей ободряющие комментарии, но, судя по всему, ситуация в знаменитом семействе не улучшается даже после того, как Джиган вернулся домой после реабилитации.

Дана Борисова, которая тоже страдала зависимостью от алкоголя и наркотиков, сообщила, что за такой короткий срок он просто физически не мог излечиться от пагубного пристрастия, а значит, скоро семейные проблемы возобновятся.

Сам же Джиган недвусмысленно намекал, что у него биполярное расстройство (частая смена настроения), но продолжать лечение он пока не собирается. На видео, которые выкладывает в сеть музыкант, он беззаботно нежится на солнышке, попивает пиво, обедает в шикарных ресторанах и слушает любимый рэп.

Почти 10 миллионов поклонников пары с нетерпением ждут их примирения, однако, судя по грустным постам Оксаны Самойловой, случится это не скоро.