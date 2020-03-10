"Я голодала и не ходила школу": дочь Даны Борисовой опозорила свою горе-мать

43-летняя телеведущая никогда не скрывала, что много лет была зависима от запрещенных препаратов. Дана Борисова призналась, что начала прикладываться к бутылке из-за того, что несколько лет назад ее перевели из телеведущих в светские корреспонденты. Депрессия, накрывшая Дану из-за карьерного провала, заставила ее глушить боль алкоголем.

– Я помню, что меня в тот момент накрыла моя проблема с весом, – призналась Дана в программе «Основано на реальных событиях» (НТВ). – Я на почве алкоголя очень сильно набрала.

Телеведущая начала смешивать с алкоголем антидепрессанты и все чаще попадать в камеры коллег в непотребном виде. Именно в тот момент в ее жизни появился пиарщик Тима Брик, который предложил ей принимать таблетки для похудения, в которых содержался амфетамин. А потом, по словам ее мамы, Дана начала нюхать кокаин.

– Я была ребенком маленьким и не понимала, что такое алкоголь и наркотики, – рассказывает дочь телеведущей Полина Аксенова. – Но я понимала, что с моей мамой что-то не так. Мне было девять лет на тот момент, я вообще не посещала школу, там всего полгода посещений по-моему было, потому что маме было пофиг... Питалась я абсолютно неправильно, потому что мама мне ничего не покупала.

Падший ангел Центрального телевидения, как в шутку называют Дану, довела себя до состояния, когда начались фобии и полная потеря связи с реальностью. Она могла неделями не выходить из дома и, по собственным словам, много раз должна была элементарно умереть от передозировки, что, собственно, и произошло с ее другом Бриком.

– Ей было плохо и физически, и психологически, она даже говорила, что сбросится с 13-го этажа, – рассказала мама Борисовой. – У нее появилась отечность, рыхлость, и я только тогда поняла, в какой страшной опасности она находится.

В наркотическом угаре Дана вышла замуж за человека, который поставлял ей запрещенные вещества, а потом вдруг начала пускать в свою квартиру малознакомых мужчин и заниматься с ними любовью. Дане потребовалось несколько лет, чтобы завязать с порочным прошлым. О своем жутком опыте она рассказала в книге «Жизнь под кайфом».