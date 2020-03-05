"Ее место в тюрьме": "любовницу" Апполонова обвиняют в мошенничестве и смерти

На днях Леся Сазыкина, предполагаемая мать внебрачного сына Андрея Григорьева-Апполонова, дала интервью Sobesednik.ru. «Любовница» рыжего «Иванушки» утверждала, что у нее украли телефон и теперь вымогают 3 млн рублей, угрожая обнародовать интимные фото и видео с участием Андрея.

Неожиданно «шантажист» сам позвонил в редакцию Sobesednik.ru. Но совсем не затем, чтобы попытаться продать пикантную съемку звезд, а чтобы опровергнуть слова Сазыкиной. Мужчина утверждает: Олеся опасна и, по его мнению, должна сидеть в тюрьме.

По словам Артема Иванова, который является не безработным алкоголиком, как утверждала Сазыкина, а работает юристом, какое-то время назад Олеся через знакомых сама обратилась к нему за помощью. И тот попытался поддержать ее. Пока не выяснил, что Леся, опять же со слов Иванова, – профессиональная аферистка.

Олеся с Андреем Григорьевым-Апполоновым / кадры из передачи «Пусть говорят» / Первый канал

«Обманула даже мою мать»

– Леся утверждает, что ее шантажирует какой-то бандит, и называет мое имя. Такого быть не может! – уверяет Артем Иванов. – Я единственный, кто пришел в студию Малахова на передачу, которая еще не вышла, и рассказал, кто эта женщина на самом деле. При этом я апеллировал фактами.

– Как вы познакомились с Олесей?

– Через общую знакомую. Я тогда работал в силовых структурах. Сазыкина сказала, что у нее похитили деньги: крупную сумму – 11 миллионов рублей. Просила помочь. Это было в начале 2019 года. Сейчас я имею неопровержимые доказательства того, что это она похитила данные деньги у серьезного бизнесмена. Мы с ним теперь общаемся. Но тогда я знал лишь то, что она – мать одиночка, поэтому решил ей помочь. Она жаловалась, что ее все кидают, обманывают, часто упоминала своего бывшего мужа. Через полгода нашего общения я сам стал свидетелем того, как ее задерживали за мошенничество.

Она на меня сейчас почему-то обозлилась. Не знаю, почему. У нас как-то была словесная перепалка в связи с тем, что я ей не ответил взаимностью. Может, она влюбилась в меня? Не знаю. Но Сазыкина мне очень насолила. Мало того, что должна мне больше ста тысяч рублей, так еще и вошла в доверие к моей маме! Я как-то рассказал Олесе, что моя мама разводит дорогостоящих собак. Сазыкина придумала, будто у нее есть клиенты, и попросила познакомить ее с моей мамой. В итоге она и у нее взяла деньги. То, что Леся мошенница, я понял спустя год. Поэтому сейчас хочу предупредить всех: Леся опасна для общества. Благодаря участию в телепередачах Сазыкина стала вызывать доверие. И она пользуется этим. Например, с ее участием собирались деньги якобы для благотворительного фонда. Средства должны были пойти на лечение больных, но, как вы догадываетесь, до адресата деньги так и не дошли. Из-за этого, насколько я знаю, умер маленький ребенок.

«Она боится меня, как огня»

– Но давайте вернемся к обвинениям в ваш адрес. Как вы объясните то, что у вас оказался телефон Олеси? Он ведь у вас сейчас?

– Длинная история. В свое время я познакомил Олесю со своим другом, который дал ей машину в аренду. У нее накопился долг, плюс долги за штрафы. Позже Сазыкина отдала моему другу свой телефон – якобы в залог. И просила ни в коем случае не давать этот телефон мне. Денег у нее в итоге не оказалось, поэтому телефон она и не забрала.

Эта Сазыкина специально столкнула нас с другом лбами, какое-то время мы с ним не общались. Поэтому, давая свой телефон ему, она думала, что телефон ко мне не попадет. Но мы с товарищем помирились – к тому времени и он уже осознал, что представляет собой Олеся на самом деле. Просил меня ни в коем случае с ней не общаться и не вести никаких дел. Потом показал переписку на ее телефоне, процентов 80 из всех сообщений – от людей, которые ее искали, хотели убить или посадить. И я добьюсь того, чтобы ее посадили. Она это знает, поэтому боится меня, как огня.

«Нет никакого внебрачного сына от Григорьева-Апполонова!»

– Что она вам рассказывала об истории с внебрачным ребенком от Григорьева-Апполонова?

– Да нет у нее от него никакого внебрачного сына! У меня есть видео, где Сазыкина признается, что вся эта история – это созданный ею пиар. Я ее снимал на камеру лично. Она не была готова к тому, что я ее буду снимать. Извинялась передо мной за то, что сделала, признавалась в любви. И я приказал ей сделать официальное заявление: там-то она и про эту историю с ребенком рассказала. Нет никакого внебрачного сына! Не знаю, как Григорьев- Апполонов, но я точно на нее в суд подам.

– Как вы считаете, Сазыкина действительно работала с артистами, была продюсером или это тоже выдумки?

– Я думаю, что она не работала ни с кем. Я видел ее переписки, где она у многих артистов просит деньги в долг, копейки какие-то. 5000 рублей, к примеру.

По-крупному она пыталась обмануть Марию Кожевникову – на полмиллиона. Якобы не хватало на операцию больному ребенку. Сама Мария вряд ли ее знает, но Олеся точно писала ей. Но лучше бы Сазыкиной писать книги, тогда от нее хотя бы была польза! Ведь она придумала такую сказку, в которую сама поверила…

звонок звезде

Корреспондент Sobesednik.ru дозвонился до актрисы Марии Кожевниковой. Та заявила, что не знает Сазыкину. Однако не исключает: подобная просьба (о полумиллионе рублей. – Авт.) могла быть. Ведь такие обращения от неизвестных Мария получает в Инстаграм регулярно.