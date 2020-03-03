У Сазыкиной украли телефон и вымогают 3 млн за интимные видео Апполонова

Звезда телешоу Олеся Сазыкина, предполагаемая мать внебрачного ребенка Андрея Григорьева-Апполонова, призналась Sobesednik.ru, что находится в полном отчаянии.

У женщины украли мобильный телефон и теперь требуют выплатить 3 миллиона рублей. В противном случае вымогатель грозится обнародовать секретную информацию, хранящуюся в памяти устройства.

Продюсер Олеся Сазыкина – та самая женщина, которая несколько месяцев назад заявила в прессе, что у нее есть шестилетний сын от рыжего «Иванушки». Предполагаемая любовница звезды уже рассказывала нам, что находится в некоем сговоре с Андреем, согласно которому на публике они спорят и резко выясняют отношения, хотя в обычной жизни отлично ладят друг с другом. Делается это, по словам Олеси, чтобы поднять рейтинги группы перед 25-летнем юбилеем коллектива.

Однако теперь план на грани провала. Ведь все секретные детали договора в любую секунду могут стать достоянием общественности.

– У меня был украден телефон, в котором сохранена личная переписка с Андреем, где мы обсуждали детали нашего контракта. А еще там есть наши личные фотографии, – сетует Олеся. – Вор нашелся, им оказался мужчина по имени Артем Иванов. Он проживает в Солнцево с женой Ольгой, которая старше его на 13 лет. Они оба – закодированные алкаши, я подозреваю, что еще и наркоманы, детей у них нет. Сейчас этот господин звонит мне и шантажирует.

Сазыкина утверждает, что преступник связывается не только с ней, но и с различными телеканалами и изданиями, предлагая «эксклюзив» за деньги. В то же время он вымогает большую сумму и с самой пострадавшей за то, чтобы ее личная переписка не была опубликована в СМИ.

– Он требует от меня 3 миллиона рублей, присылает видео с угрозами, – вздыхает Олеся. – Все в шоке, включая Андрея и Игоря Матвиенко. Конечно же, мы обратились в правоохранительные органы, чтобы покончить с этим беспределом! Но все равно я очень боюсь, это настоящий ад! Этот человек, несмотря ни на что, продолжает мне звонить. Он жалуется на жизнь, говорит: «Ты – звезда, гони бабки, иначе я и тебе, и Андрею испорчу репутацию!» Мы достаточно долго с ним вели переговоры, но все безуспешно. Возвращать телефон мирным путем он не хочет. Помимо органов, мы обратились и в «Пусть говорят». Надеюсь, сможем в ближайшее время снять программу об этом всем и хоть как-то решить проблему!