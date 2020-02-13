Жена "Иванушки" о ДНК-скандале: Сазыкина вылетит со всех ТВ-проектов

Лола Андреева, жена «Иванушки» Кирилла Андреева, утверждает, что Олеся Сазыкина могла оговорить Андрея Григорьева-Апполонова из жажды наживы.

Андрей Григорьев-Апполонов наконец-то прошел тест ДНК, с помощью которого доказал, что у него нет внебрачного ребенка. К этой процедуре рыжий «Иванушка» был вынужден прибегнуть после того, как некая Олеся Сазыкина рассказала, будто шесть лет назад родила от артиста сына.

Тест ДНК на отцовство Андрей Григорьев-Апполонов прошел прямо в эфире программы «Пусть говорят». Рыжему «Иванушке» и его предполагаемой любовнице Олесе было посвящено целых два эфира, которые ничем хорошим для женщины не закончились: тест показал нулевой результат, а Олесю обвинили во лжи и мошенничестве.

Своим видением подоплеки скандала с корреспондентом Sobesednik.ru поделилась Лола Андреева — жена другого «Иванушки», Кирилла Андреева:

— Все и так знали, что эта девушка — обманщица, — говорит Лола, которая не только является женой Кирилла Андреева, но и на протяжении многих лет гастролировала с коллективом. — Она утверждала, что знает все окружение «Иванушек», со всеми дружит вплоть до меня. Но я ее никогда в лицо не видела! Кирилл говорит, что она когда-то где-то мелькала среди поклонниц группы. Может быть, где-то когда-то работала на телевидении, но точно никто ничего не знает...

Кирилл и Лола Андреевы // фото: архив редакции

Жена Кирилла Андреева считает, что Олеся своим обманом в первую очередь причинила большой вред не рыжему «Иванушке», а своему шестилетнему сыну Герману. Ведь после такой «славы» ребенок может стать объектом издевательств со стороны своих сверстников.

— Она подставила своего ребенка, — вздыхает Лола. — Он же ведь уже мальчишка сообразительный, ходит в детский сад, его могут обзывать. Если ты делаешь такую гадость сыну, тебя никак нельзя назвать совершенно нормальным человеком. Ей это ничего не даст, она с такой известностью, наоборот, может со свистом вылететь со всех проектов, если она где-то задействована. Но мне кажется, что эта женщина нигде не работает и, наверное, на телевидение пришла, чтобы просто заработать денег. Там же могут заплатить 70 тысяч, а то и сто за два эфира. Неплохо ведь?!

Андрей Григорьев-Апполонов неоднократно говорил о своем желании заставить самозванку предстать перед судом за клевету в его адрес. Но, по мнению Лолы, артисту этого делать не стоит:

— Да что с нее взять?! — восклицает Андреева. — Она же гола как сокол. Главное, чтобы она сама со своими адвокатами никак больше эту тему не развивала. А насчет Андрея... Я думаю, что он сейчас выдохнет и отступится. Ведь ему это все ни к чему.