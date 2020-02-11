Интерес полиции к Водонаевой Гордон объяснила приказом сверху

Скандальное высказывание о «маткапитале от Путина» горько аукнулось Алене Водонаевой: телеведущую вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы.

Адвокат Алены Водонаевой Екатерина Гордон прокомментировала Sobesednik.ru подоплеку происходящего и перспективу заведения уголовного дела.

Напомним, началось все с того, что Водонаева на своей странице в соцсети высказала мнение о предложении Владимира Путина выплачивать с 1 января 2020-го материнский капитал в размере 466 тысяч рублей при рождении первого ребенка.

Экс-участница знаменитой телестройки «Дом-2» считает, что многие недобросовестные россияне могут теперь начать рожать только ради обогащения. Также Алена выступила против запрета абортов и посоветовала не «рожать государству рабов».

Заочные перепалки Водонаевой с политиками и ведущими государственных телеканалов привели к тому, что Алена получила уведомление от МВД, в котором говорится, что полиция усмотрела в словах телезвезды признаки нарушения закона. Теперь ей грозит 282-я статья Уголовного кодекса — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По словам Гордон, бегать от полиции Водонаева совершенно не намерена.

— Сейчас очень рано о чем-то говорить, потому что доступа к материалам прокурорской проверки у нас, естественно, нет, — говорит Екатерина Гордон. — В четверг, 13 февраля, Алена пойдет давать пояснения, после чего и прокомментирует ситуацию, уже обладая большим количеством информации.

Гордон точно не знает, кто до такой степени обозлился на Алену, что написал заявление в полицию. Но предполагает, что это могли сделать общественные организации. При этом она уверена, что её подзащитной ничего не грозит:

— Если понадобится, мы сделаем лингвистическую экспертизу, [проведем] все необходимые юридические действия, — продолжает Екатерина. — На данный момент любой юрист или адвокат скажет, что без натяжек, без каких-то специальных действий и рекомендаций «сверху» никаких оснований для уголовного дела и суда нет.

Екатерина Гордон. Фото: katyagordon.ru / Global Look Press

Звездный адвокат также считает, что извиняться телеведущей не за что. Гордон поддерживает каждое слово Водонаевой, написанное в скандальном посте:

— Алена высказала мнение огромного количества людей, — уверена Екатерина. — Именно поэтому она попала в какую-то болевую точку. Мы с вами не знаем, что у нас огромное количество нищих? Мы не знаем, что у нас детские дома переполнены? Погуляйте просто по российским детским домам! Мы с вами не знаем, что какое-то количество лиц наверняка захочет использовать материнский капитал не по назначению? Обналичивают эти выплаты и сейчас не всегда на нужные цели, для этого существует достаточное количество схем.

Я тоже считаю, что разовая помощь — это смешно, учитывая ситуацию в России. Куда больше помогла бы инициатива по работе над качеством здравоохранения, потому что у нас от вакцин дети калечатся и невозможно по этим вопросам нормально судиться. У нас в детских садах в переполненных группах происходит черт-те что и все больше и больше платных уроков. Мы теряем бесплатное образование и качественное бесплатное здравоохранение. Это куда серьезнее, чем вот эта разовая подачка. Да, я считаю так же, как и Алена!