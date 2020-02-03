Водонаева прокомментировала реплику Путина о ее высказывании про поддержку семей

Телеведущая Алена Водонаева в интервью Ирине Шихман в ее YouTube-шоу «А поговорить?» прокомментировала высказывание президента Владимира Путина о «моральных уродах», которые критикуют поддержку семей государством.

Ранее Водонаева высказалась о появлении материнского капитала на первого ребенка. По ее мнению, рожать начнет «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки». Позже на встрече с ветеранами ВОВ Владимир Путин возмутился такими словами: «Это удивительно просто. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — заявил президент. При этом имя телеведущей не называлось.

Водонаева в беседе с Шихман посчитала такое высказывание Путина некрасивым. «Разве красиво со стороны президента, не разобравшись (и даже если он разобрался в этой ситуации), так комментировать мнение своего народа?» — цитирует ее портал Ura.ru.

Вместе с этим звезда «Дома-2» отметила, что всегда считала Путина «сексуальным, привлекательным, сильным».