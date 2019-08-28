На проспекте Сахарова в день выборов пройдет музыкальный фестиваль

На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы 7 и 8 сентября состоится музыкальный фестиваль «Наши в городе».

Об этом сообщается на сайте «Нашего радио».

Среди участников заявлены «как легендарные артисты "Нашего радио", на чьих песнях выросло не одно поколение, так и яркие, актуальные группы, представляющие современную сцену». Состав выступающих пока не уточняется. Подробную информацию организаторы фестиваля обещают раскрыть 29 августа.

Вход на мероприятие будет свободным.

Ранее на проспекте Академика Сахарова 24 августа прошел митинг-концерт, посвященный празднованию Дня российского флага. Перед этим власти города не согласовали оппозиционное шествие по маршруту от улицы Каланчевской по проспекту Сахарова на тот же день, так как оно якобы могло помешать пешеходам.

Митинг оппозиции, прошедший на проспекте Сахарова 10 августа с требованием допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, стал самым массовым за последние 7 лет.