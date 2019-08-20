Черная комедия с Нагиевым в главной роли выйдет в начале 2020 года

Режиссер Петр Буслов сообщил ТАСС о планах выпустить в начале следующего года в российский прокат черную комедию «БУМЕРанг», главную роль в которой исполнит Дмитрий Нагиев.

Промо-ролик уже отснятой картины был показан на фестивале короткометражных фильмов в Калининграде. Само кино дойдет до экранов зимой или ближе к весне. Сюжет фильма развивается вокруг фигуры фармацевтического магната, которому на пути повстречался безработный художник.

Петр Буслов известен зрителю как автор популярных фильмов «Бумер», «Высоцкий. Спасибо, что живой», телесериала «Домашний арест» и других картин.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев сыграет одну из главных ролей в экранизации романа «Двенадцать стульев».