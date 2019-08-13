Семья Юлии Началовой ищет спонсоров для установки памятника певице

В центре внимания
Фото: Global Look Press
ОМОН тоже протестует. Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Новое "Болотное дело": решили пересажать всех, кто выходит на прогулки?
Дмитрий Быков: 20 лет Путина и 20 лет отката назад

Новости дня

13 августа, вторник

[13:05]Бывшего президента Киргизии обвинили в попытке госпереворота
[12:05]Активиста Котова будут судить за неоднократное нарушение правил митинга
[11:49]Кибермошенники начали запрашивать ID устройств у своих жертв
[11:18]Мэрия отказала мундепам в согласовании акции протеста 17 августа

12 августа, понедельник

[18:27]"Союзмультфильм" удивился выпуску памятных монет в честь "Бременских музыкантов"
[18:26]Челябинская журналистка, писавшая о коррупции, получила ранение в голову
[18:25]Число фигурантов "дела 27 июля" увеличилось до четырнадцати
[18:25]В Подмосковье при сортировке мусора нашли тело ребенка
[18:24]Студенты сибирского вуза сделали из "Калины" катафалк
[18:23]Минобрнауки предлагает повысить порог приема в столичные вузы
[18:23]В Красноярске на крупном продуктовом рынке произошел пожар
[18:22]Колебания инфляции в России связали с подорожанием овощей и фруктов
[18:22]Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
[18:20]Валерий Рейнгольд назвал игру обновленного "Спартака" убедительной
[15:35]Владимира Путина просят оштрафовать за езду на мотоцикле без шлема
[15:33]Россиянин пытался вывезти в Финляндию почти 40 кг красной икры
[15:33]Девушка, которую ударил в живот сотрудник МВД, написала заявление в СК
[15:29]В Москве ожидаются дожди с грозами и потепление
[15:29]Россия предложит Китаю вместе выявлять организаторов протестов в Москве и Гонконге
[13:56]Средний чек россиянина за месяц стал меньше на 10 рублей
[13:15]33 человека пострадали от взрывов на военном складе Красноярского края за август
[13:14]В Свердловской области проверяют информацию о свалке из уголовных дел
[13:11]СПЧ изучит ситуацию с реанимацией режиссера Дмитрия Васильева после задержания
[13:10]Депутаты хотят зафиксировать прибыль аптек от наценок на лекарства
[12:05]Элла Памфилова отказалась перенести выборы в Мосгордуму по просьбе Яшина
[12:05]С начала 2020 года платная рыбалка останется только на спецводоемах
[12:04]Опрос выявил долю москвичей среди пришедших на согласованный митинг 10 августа
[12:03]Ущерб от незаконной рубки леса в Бурятии с начала года превысил 308 млн рублей
[11:03]Уведомление о шествии 17 августа поступило в мэрию Москвы
[11:03]В Красноярском крае погибли четверо туристов

11 августа, воскресенье

[15:53]Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
[15:46]Шесть площадок в Москве на Курбан-байрам посетили 240 тысяч человек
[15:39]Директор актера Пашинина рассказала о его востребованности
[15:34]В рекламе протестов на Youtube увидели вмешательство в дела России
[15:19]Пенсионеры втрое чаще просрочивают кредиты, чем молодые люди
[15:12]В Красноярском крае подсчитали пострадавших при пожаре на складе оружия
[15:09]В Подмосковье мошенники оформили 2 млрд долгов на дворничиху
[15:01]После митинга 10 августа в Москве задержали четверть тысячи человек
[14:55]Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами
[14:42]Водитель взорвавшейся на МКАДе "теслы" получил перелом ноги


В одной только Москве 2758 камер // фото: агентство «Москва»
Гаишные камеры вышли из тени – и разоблачили навигаторы
Фото: Global Look Press
Со страховкой – хоть потоп? Как защититься от стихийных бедствий
Фото: Shutterstock
Как правильно выбрать арбуз?
Фото: Global Look Press
Сколько действуют результаты ЕГЭ?
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
кадр из фильма "Иди и смотри"
В США назвали советский фильм лучшим кино о Второй мировой войне
Фото: Global Look Press
Семь шагов против инсульта
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков
Стоп-кадр: «Россия 1»
Возвращение "Сватов" и другие ожидаемые новинки кино- и телесезона

Семья Юлии Началовой ищет спонсоров для установки памятника певице

Шоу-бизнес
12:01, 13 августа 2019
«Жёлтая газета. Зажигай!» №31-2019

Юлия Началова с родителями // фото: архив редакции
Юлия Началова с родителями // фото: архив редакции

Близкие Юлии Началовой надеются, что им окажут помощь в установке памятника и организации концерта памяти певицы.

По православным традициям монумент устанавливают в годовщину смерти. Уже к марту родители Юли Началовой планируют найти средства на установку памятника на могиле дочери

– Отец все время говорит о памятнике, его эта тема очень заботит, – говорит бывший пиар-директор Анна Исаева. – Сейчас мы думаем, каким он должен быть, как должен выглядеть. Пока сказать что-то конкретное на эту тему трудно. Понятно, что это должна быть большая работа, которая тоже стоит больших денег. Но пока не приценивались. 

По словам Исаевой, родители певицы до сих пор не могут оправиться от трагедии. Пережить смерть любимой дочери для них очень непросто. Именно поэтому они почти каждый день бывают на кладбище. 

– Таисия и Виктор недавно были в Воронежской области, провели там две недели, – продолжает Анна. – Они каждый год ездят на свою родину. Вернулись – и сразу к Юле. Конечно, им очень тяжело. Но мы в разговорах стараемся эту тему не поднимать.

Что касается самой Исаевой, то она нынешнее лето проводит в Болгарии. Женщина уверяет, что только на морском побережье ей удалось хоть немного «разгрузить мозги». 

– Я здесь не только купаюсь в море, но и занимаюсь спортом, – рассказывает Анна. – Очень хочется двигаться, поэтому играю в теннис. У меня теперь отекшая коленка: не могу ходить, хромаю. Пойду сейчас на «магнит» лечиться, грязями мажусь. Постепенно прихожу в себя. Хотя, конечно, оправиться от такой трагедии очень сложно. Переживаю, что Юля мне не снится. Пришла ко мне во сне она только один раз. Я ее все время носила на руках. Несу, несу, а самой так тяжело! Присаживаюсь на диван, чтобы передохнуть. Я уже консультировалась со знающими людьми. Говорят: сон означает, что я – поддержка для Юли. Это правда! И так будет всегда!

Каким должен быть фильм о певице? 

На днях режиссер Андрей Загорский неожиданно заявил, что родители певицы вместе с пиар-директором Анной Исаевой якобы препятствуют съемкам фильма о покойной артистке. 

– Я сейчас отдыхаю в Болгарии, так этот режиссер звонил мне сюда шесть раз, – вздыхает Исаева. – Пытается доказать, что нас поссорили журналисты. А не он ли говорил, что я ему не даю общаться с родителями и что закрыла все возможности для переговоров? Он видится с Витей, отцом Юли, на кладбище, потому что тот постоянно там находится, и напрямую подходит к нему.

Кто же ему не дает общаться? Когда он первый раз позвонил и сообщил о фильме, я поехала к родителям, рассказала им, кто он такой и чего хочет. Сделала все, что могла. Нас всех настораживает, что он все хочет делать сам. Подпускать к съемочному процессу близких людей не желает, – объясняет директор. – Я у него спрашиваю: «Вы знакомы с биографией Юли? Вы ее фанат? Как вы можете снять фильм без консультаций с родственниками?» Он честно ответил, что фанатом не является. Скажите, как можно доверять такую серьезную работу человеку, которого никто не знает и который сам ничего не знает о Юле... Мы не понимаем, что можно ожидать от такой работы. 

Режиссер уверяет, что деньги на съемки фильма у него имеются – мол, его активно поддерживают спонсоры. Исаева предлагает пустить средства на более серьезные нужды. В годовщину смерти родители мечтают провести в Москве большой концерт, посвященный памяти певицы. 

– Пока ничего конкретного сказать по поводу концерта не могу, – продолжает Анна. – Конечно, для проведения столь масштабного действа нужны деньги. Если найдутся неравнодушные люди, спонсоры, которые окажут помощь в организации, то, конечно, от этого никто не откажется. Потому что все стоит больших денег. А их у семьи нет. 

Поделитесь статьей:
Юлия Началова с родителями // фото: архив редакции

Шоу-бизнес

Семья Юлии Началовой ищет спонсоров для установки памятника певице

Читать далее >

Фото: Агентство «Москва»

Шоу-бизнес

Перед смертью Вилли Токарев стал жертвой аферистов

Читать далее >

Бари Алибасов // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Ляна Фридман: Бари Алибасов использует Шукшину в своих целях

Читать далее >

Политика
Фото недели: Путин рулит в Крыму
Бывшего президента Киргизии обвинили в попытке госпереворота
Активиста Котова будут судить за неоднократное нарушение правил митинга
Мэрия отказала мундепам в согласовании акции протеста 17 августа
Общество
Пытки в "Крестах-2": от вымогательства до изнасилования
Число фигурантов "дела 27 июля" увеличилось до четырнадцати
Минобрнауки предлагает повысить порог приема в столичные вузы
В Геленджике построят город будущего
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

К плюсам эпохи Путина можно отнести окончательное сбрасывание масок – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости: это может быть сочтено слабостью

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

В случае с выборами в Мосгордуму власти не удержались, не убили в себе начальников всея Руси — и получили вполне предсказуемую бучу, ставшую большой головной болью


Культура и ТВ
Антон Долин: Тарантино не знает, чем занимается Мединский
У Минкультуры нет информации о рассмотрении в КС жалобы "Пионера" на цензуру
Практически каждый второй россиянин не читает книги, показал опрос
Квентин Тарантино: Обвинения "Однажды в Голливуде" в расизме – это bullshit
Шоу-бизнес
Перукуа
PaRUS-2019 в Дубае
Семья Юлии Началовой ищет спонсоров для установки памятника певице
Перед смертью Вилли Токарев стал жертвой аферистов

Здоровье
Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами
Депутаты хотят зафиксировать прибыль аптек от наценок на лекарства
Минпромторг назвал преждевременными выводы о "вымывании" дешевых лекарств
Доказательства новой методики лечения Альцгеймера подвергли сомнению
Туризм
Адище и грузинские бандиты: приключения Ивлеевой в путешествиях
Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
"Победа" разрешила брать в салон самолета ноутбуки сверх нормы ручной клади
В руководстве Москвы винят протесты в нанесении ущерба бизнесам и имиджу столицы
Авто
Гаишные камеры вышли из тени – и разоблачили навигаторы
Студенты сибирского вуза сделали из "Калины" катафалк
Водитель взорвавшейся на МКАДе "теслы" получил перелом ноги
На задержанных 27 июля подан иск на 12,5 млн рублей за перекрытие движения
Недвижимость
Нехорошие квартиры: как вернуть заплаченные мошенникам миллионы
Проблемы в транспортной инфраструктуре Москвы влияют на недвижимость
"Авито Недвижимость" объяснила резкое подорожание квартир-студий в России
Сбербанк решился на снижение ставки по ипотеке
Читайте также
Свежий номер

Белозеров повязан квартирной цепью // фото в статье: Global Look Press
Миллиарды – вагонами. Кто и как обогащается на контрактах с РЖД
Олег Мельников // фото: Андрей Струнин
Противник рабства попал в плен в Сирии?
Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Фото: Global Look Press
Бум на похищение невест: романтика или преступление?
Фото: Дмитрий Соколов
Радиоактивная Москва: где фонит столица
9 января 2018 года Титиева задержали за «хранение наркотиков»
Оюб Титиев:
Пока будет Путин – будет Кадыров
Елизавета Олескина
Елизавета Олескина:
Старики имеют право на полноценную жизнь
Наталья Синдеева // фото: Global Look Press
Наталья Синдеева:
Независимость "Дождя" – уже фактор риска
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Ирина Антонова // фото: Андрей Струнин
Ирина Антонова:
Моя цель – возродить музей, который разгромил Сталин


Фото: Global Look Press
Фейк недели: как "база штаба Навального" попала к "Товарищу майору"
стоп-кадр / YouTube
"Ахмат" снова забил "козла" на стадионе
Ольга Бузова // фото: Global Look Press
Ольгу Бузову раскритиковали за плагиат в сценических костюмах
Фото: кадр из фильма «Смерть Сталина»
"Смерть Сталина" подвела Мединского под Конституционный суд
Путин и Рогозин // фото: Global Look Press
Дмитрий Рогозин прикрылся роботом Федором

// фото: Michaela Begsteiger / Global Look Press
Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами
Фото в статье: Global Look Press
Теперь даже двухэтажные: прошлое и будущее вагона-ресторана
Фото: Дмитрий Этманов
Современный спорт стал жертвой черного пиара в Пермском крае
// фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Ученые посоветовали смотреть чайкам в глаза, чтобы они не отнимали еду
Rammstein // фото: Global Look Press
Москвичи сметают билеты на западных звезд и не хотят слушать российских на халяву