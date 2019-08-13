Семья Юлии Началовой ищет спонсоров для установки памятника певице

Близкие Юлии Началовой надеются, что им окажут помощь в установке памятника и организации концерта памяти певицы.

По православным традициям монумент устанавливают в годовщину смерти. Уже к марту родители Юли Началовой планируют найти средства на установку памятника на могиле дочери.

– Отец все время говорит о памятнике, его эта тема очень заботит, – говорит бывший пиар-директор Анна Исаева. – Сейчас мы думаем, каким он должен быть, как должен выглядеть. Пока сказать что-то конкретное на эту тему трудно. Понятно, что это должна быть большая работа, которая тоже стоит больших денег. Но пока не приценивались.

По словам Исаевой, родители певицы до сих пор не могут оправиться от трагедии. Пережить смерть любимой дочери для них очень непросто. Именно поэтому они почти каждый день бывают на кладбище.

– Таисия и Виктор недавно были в Воронежской области, провели там две недели, – продолжает Анна. – Они каждый год ездят на свою родину. Вернулись – и сразу к Юле. Конечно, им очень тяжело. Но мы в разговорах стараемся эту тему не поднимать.

Что касается самой Исаевой, то она нынешнее лето проводит в Болгарии. Женщина уверяет, что только на морском побережье ей удалось хоть немного «разгрузить мозги».

– Я здесь не только купаюсь в море, но и занимаюсь спортом, – рассказывает Анна. – Очень хочется двигаться, поэтому играю в теннис. У меня теперь отекшая коленка: не могу ходить, хромаю. Пойду сейчас на «магнит» лечиться, грязями мажусь. Постепенно прихожу в себя. Хотя, конечно, оправиться от такой трагедии очень сложно. Переживаю, что Юля мне не снится. Пришла ко мне во сне она только один раз. Я ее все время носила на руках. Несу, несу, а самой так тяжело! Присаживаюсь на диван, чтобы передохнуть. Я уже консультировалась со знающими людьми. Говорят: сон означает, что я – поддержка для Юли. Это правда! И так будет всегда!

Каким должен быть фильм о певице?

На днях режиссер Андрей Загорский неожиданно заявил, что родители певицы вместе с пиар-директором Анной Исаевой якобы препятствуют съемкам фильма о покойной артистке.

– Я сейчас отдыхаю в Болгарии, так этот режиссер звонил мне сюда шесть раз, – вздыхает Исаева. – Пытается доказать, что нас поссорили журналисты. А не он ли говорил, что я ему не даю общаться с родителями и что закрыла все возможности для переговоров? Он видится с Витей, отцом Юли, на кладбище, потому что тот постоянно там находится, и напрямую подходит к нему.

Кто же ему не дает общаться? Когда он первый раз позвонил и сообщил о фильме, я поехала к родителям, рассказала им, кто он такой и чего хочет. Сделала все, что могла. Нас всех настораживает, что он все хочет делать сам. Подпускать к съемочному процессу близких людей не желает, – объясняет директор. – Я у него спрашиваю: «Вы знакомы с биографией Юли? Вы ее фанат? Как вы можете снять фильм без консультаций с родственниками?» Он честно ответил, что фанатом не является. Скажите, как можно доверять такую серьезную работу человеку, которого никто не знает и который сам ничего не знает о Юле... Мы не понимаем, что можно ожидать от такой работы.

Режиссер уверяет, что деньги на съемки фильма у него имеются – мол, его активно поддерживают спонсоры. Исаева предлагает пустить средства на более серьезные нужды. В годовщину смерти родители мечтают провести в Москве большой концерт, посвященный памяти певицы.

– Пока ничего конкретного сказать по поводу концерта не могу, – продолжает Анна. – Конечно, для проведения столь масштабного действа нужны деньги. Если найдутся неравнодушные люди, спонсоры, которые окажут помощь в организации, то, конечно, от этого никто не откажется. Потому что все стоит больших денег. А их у семьи нет.