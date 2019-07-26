Алексей Красовский: Фильм о маньяке должен ставить диагноз не убийце, а обществу

Режиссер Константин Богомолов снимет сериал «Хороший человек» об «ангарском маньяке» Михаиле Попкове, который в 1990-е годы совершил более 75 убийств.

Помнится, еще недавно, в июне, российский кинопрокат взбудоражили сразу три фильма про насильников и маньяков: «Красивый, плохой, злой» о каннибале и некрофиле Теде Банди, «Так сказал Чарли» об убийце Чарльзе Мэнсоне и «Золотая перчатка» еще об одном убийце — Фрице Хонке. И все фильмы зарубежные. Удивительно, но имея в наличии маньяков своих (например, Чикатило или «битцевский маньяк» Пичушкин), наши кинематографисты не стремились снимать о них.

И вот Богомолов решился. Но пока подробности будущего проекта держатся в тайне.

— Все зависит от ракурса, с которого сценарист, а за ним — режиссер захотят осветить эту историю, — рассуждает в разговоре с Sobesednik.ru режиссер Алексей Красовский. — Свежий пример — «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, где зритель идентифицируется с главным героем. В самой затее сделать фильм про поимку маньяка я ничего ужасного не вижу, меня скорее отпугивает идея создать очередной полицейский процедурал [разновидность телесериалов, сюжет которых строится вокруг каждого эпизода — прим. ред.], когда хорошие полицейские ловят плохого. Но это, повторюсь, уже на совести тех, кто это будет снимать.

— Если бы вам предложили снимать подобную историю, согласились бы?

— Я не работаю под заказ, и все, что снимаю, пишу сам, исходя из собственных интересов. Сценарий про малолетнего убийцу когда-то я тоже написал, но денег на него не нашел — в ту пору в России еще не было расстрелов в школах, и мое предположение выглядело для продюсеров большим преувеличением.

Если авторы в этой теме не потеряют свой стиль и найдут точки пересечения с происходящим сегодня, поставят диагноз не убийце — с ним все понятно, — а, скажем, обществу (мы же помним, что до Чикатило успели арестовать и казнить невиновных), — тогда это найдет отклик у зрителя. Сегодня в России дефицит жанрового кино, и даже если получится сделать крепкий психологический триллер, зритель, думаю, скажет спасибо рублем, — считает Алексей Красовский.