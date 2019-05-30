Лиза Арзамасова стала талисманом для сдающих ЕГЭ выпускников

К каким только ухищрениям не прибегают школьники, чтобы успешно сдать Единый государственный экзамен. Среди них есть ритуалы, обряды, талисманы, молитвы и даже заговоры на педагогов.

Теперь появился еще один талисман — в виде фотографии Галины Сергеевны из популярного сериала телеканала СТС «Папины дочки».

Напомним, Галина Сергеевна, которую сыграла актриса Лиза Арзамасова, одна из пяти дочек. По сюжету она вундеркинд и круглая отличница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 28 Май 2019 в 5:00 PDT

«Привет из детства. В период выпускных экзаменов, в тревожную пору ЕГЭ в сети обостряется суеверное распространение фотографий Галины Сергеевны с подписями типа "погладь Галину Сергеевну и получишь пятёрку", "лайкни ГС и сдашь ЕГЭ легко". Если бы я знала на выпускных, что это работает, я бы и лайкала себя и поглаживала. А так всё зубрила да по репетиторам бегала, несмышлёная», — написала у себя на странице в Instagram Лиза.

Надо сказать, что актриса в реальной школьной жизни не так уж отличалась от своей героини. Она отлично училась в школе, а год назад получила красный диплом Гуманитарного института телевидения и радиовещания. Теперь она профессиональный продюсер.