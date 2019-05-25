У школьников началась горячая пора. От результатов предстоящих ЕГЭ зависит будущее выпускников. Звездные дети не исключение.

Анна Михалкова призналась подписчикам в Instagram, что закончила школу с сыном Сергеем в пятый раз. «Сережа, ты второй человек из нашей семьи, который проучился все 11 лет в одной школе! Мы дошли до конца! Как обычно, я не успела даже заметить, как получилось так, что из самого маленького в классе мальчика, вырос такой парень!» — написала актриса в микроблоге.

Уже известно, что Сергей продолжит творческую династию. После успешной сдачи ЕГЭ, он намеревается подать документы во ВГИК на факультет кинорежиссуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) 20 Май 2019 в 9:54 PDT

17-летняя дочь певицы Алены Апиной Ксения, которую мама впервые за долгое время показала подписчикам, в этом году заканчивает лингвистическую гимназию. Девушка, по признанию родительницы, скорее всего, пойдет учиться по медицинскому профилю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Апина (@neapina) 24 Май 2019 в 4:13 PDT

Прозвенел последний звонок и для сыновей Яны Рудковской от первого брака. Николай и Андрей Батурины окончили 11-й класс. «Выросли мальчики, а мама даже всплакнула на последнем звонке сегодня у выпускников школы», — написала продюсер в микроблоге, приложив совместную с сыновьями фотографию.

Молодые люди уже выбрали для себя вузы: один обирается поступать в МГИМО, второй — в МГУ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 23 Май 2019 в 8:26 PDT

Дочь актрисы Любови Толкалиной Мария Кончаловская — тоже выпускница этого года. Девушка давно ощутила вкус светской жизни и не раз выходила вместе с мамой на красную дорожку различных фестивалей. Для поступления она выбрала Школу-студию МХАТ, предположительно факультет сценографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 12 Май 2019 в 4:05 PDT

Дочь астролога и ведущей программы «Давай поженимся!» Василисы Володиной, Виктория, как и все выпускники, готовится к сдаче ЕГЭ. Мама даже составила для нее эксклюзивный гороскоп. А вот куда девушка будет поступать, она пока не определилась. Известно только, что профессиональным астрологом быть не хочет.

«Это прекрасный день. Волнующий до слез и искристо чудесный. Последний звонок. Почти взрослая. Викуля, мы с папой любим тебя и гордимся», — написала Володина в своем блоге.