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Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле

Шоу-бизнес

Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press

Трагический уход из жизни рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, всколыхнул не только мир российского шоу-бизнеса, но и буквально всё наше общество. Уже в день смерти артиста новостные ленты и соцсети закипели от обилия всевозможных домыслов и нелепых версий.

Автор последнего интервью с Кириллом, вышедшего в газете «Зажигай!» незадолго до трагедии, Александр Минайчев решил разобраться в ситуации и поделиться собственными впечатлениями от общения со звездой отечественного хип-хопа:

— Как уже доподлинно известно, Децл (также использовавший псевдоним Le Truk) умер 3 февраля в Ижевске на 36-м году жизни сразу после «корпоратива» по случаю дня рождения местного предпринимателя Никиты Пантюхина в заведении под названием Posh Lounge. Около часа ночи артист резко почувствовал себя плохо, пожаловался на боли в области левого плеча, попросил обезболивающих таблеток, затем его вырвало, после чего он сел в кресло и потерял сознание. Вызванные медики скорой помощи констатировали остановку сердца и в течение получаса пытались реанимировать Кирилла, но безуспешно.

Первым о смерти рэпера сообщил у себя в «Фейсбуке» его отец, продюсер и бизнесмен Александр Толмацкий. Чуть позже появились сообщения на инстаграм-страницах матери Кирилла Ирины Толмацкой и его жены Юлии, затем печальное известие начали активно распространять СМИ. В последующие сутки стали появляться и различные версии произошедшего — одна другой «краше». Апофеозом стал выход на двух главных телеканалах страны в понедельник вечером развлекательных ток-шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» и «Пусть говорят», посвященных Децлу, куда были приглашены как действительно знакомые с рэпером знаменитости, так и полузабытые звёзды, не имеющие к нему никакого отношения, но уже давно живущие исключительно на гонорары за участие в такого рода телевизионных балаганах. Не отставали от новостной повестки и пользователи соцсетей, зачастую принимая мифотворчество прессы и ТВ за чистую монету.

Миф 1. Инсценировка

Слухи об инсценировке собственной смерти довольно типичны для знаменитостей — в этом вообще подозревали большинство умерших звёзд в диапазоне от Элвиса Пресли до Майкла Джексона. В России же до сих пор периодически происходят «вбросы» о якобы живом Егоре Летове.

Не стал исключением и Децл: журналисты довольно быстро раскопали его малоизвестное интервью провинциальному сайту infovoronezh.ru 2015 года, в котором Кирилл прямым текстом утверждал, что намерен инсценировать свою смерть именно в 35 лет, а затем отправиться на необитаемый остров и спокойно прожить там до 450 лет.

Уже на следующий день, 4 февраля, выяснилось, что аналогичное заявление рэпер сделал в 2007 году одному из ижевских (!) СМИ. А вслед за этим в соцсетях появляются посты о том, что человека, похожего на Децла, якобы кто-то видел в ижевском аэропорту (притом, как выясняется чуть позже, «раскрученные» с помощью сервисов по покупке лайков к постам в «Фейсбуке»).

На самом деле возникает вполне логичный вопрос: зачем инсценировать смерть именно в Ижевске, да ещё и после после закрытого «корпоративного» концерта, где куча свидетелей, пришедших прежде всего поздравить с днем рождения местного бизнесмена? К чему такие сложности?

Что же касается самого Кирилла, то для него было вполне характерно шутить с абсолютно серьёзным выражением лица, да и в принципе он был отнюдь не лишён самоиронии (чего не скажешь о подавляющем большинстве представителей российской хип-хоп-культуры).

Миф 2. Передозировка

Навесить ярлык наркомана на умершего артиста — давняя и устойчивая российская традиция, свойственная как бабушкам на лавочке возле подъезда, так и недалеко ушедшим от них отечественным СМИ, которые только лишь на основании того, что следствие ещё не установило содержание в организме Децла наркотических веществ, тут же начали тиражировать информацию о том, что само по себе их наличие не исключается, при этом домыслив, что наркотики были ещё и почему-то плохого качества.

Подлила масла в огонь и бывшая телеведущая Дана Борисова в эфире у Андрея Малахова, которая так любит рассказывать о том, как она преодолела наркотическую зависимость на всей ей доступных телевезионных площадках. Борисова выразила свою полную уверенность в том, что Децл умер именно от передозировки наркотиками, потому что кому ведь, как не ей, об этом знать... да и такие длинные дреды на голове якобы носят только наркоманы...

К счастью, другим гостям телешоу довольно быстро удалось заткнуть такого «эксперта». Ровно то же самое произошло и в «Пусть говорят», куда даже пригласили какого-то «нарколога». Однако главный контраргумент ни гости, ни телеведущие озвучить так и не решились, засвидетельствовав лишь, что Кирилл вёл здоровый образ жизни.

На самом деле вовсе не секрет, что Децл являлся сторонником легализации марихуаны (которая действительно легализована во многих странах мира, а декриминализирована в ещё большем их количестве). Кирилл говорил об этом почти в каждом интервью, включая самое последнее, данное им нашему изданию. В то же время артист был категорическим противником тяжелых и синтетических наркотиков, а также алкоголизации населения нашей страны. Если же говорить о передозировке марихуаной, то такие случаи науке не известны в принципе.

Не приходится говорить и о возможной алкогольной интоксикации Децла. Перед выступлением, по словам очевидцев, он действительно выпил около 50 г коньяка (по другой версии — виски), что довольно часто практикуется артистами, работающими голосом. Но крайне сомнительно, что это могло бы привести к остановке сердца.

Миф 3. Забвение

Сразу после смерти Децла весь наш сердобольный шоу-бизнес разразился тирадами о том, что рэпер якобы очень переживал, что его подзабыли и больше не показывают по телевидению. 

На самом деле Децл в своё время вполне сознательно отстранился от шоу-бизнеса в его отечественном виде, даже пойдя в связи с этим на определенные финансовые жертвы. При этом Кирилл явно не бедствовал в последние годы — регулярно выпускал альбомы, самостоятельно осуществлял их продвижение, без труда собирал на свои выступления пусть и не «Олимпийский» с «Лужниками», но вполне солидные клубные площадки, а также буквально за неделю до смерти вёл переговоры о гастролях в США в поддержку своего только что выложенного на YouTube нового довольно сильного и новаторского альбома «Не важно, кто там у руля».

Не приходится сомневаться в том, что Децл имел свою определённую нишу почитателей, строил грандиозные планы и был вполне уважаем в субкультуре хип-хопа, даже несмотря на большое количество так называемых хейтеров (ненавистников). Впрочем, и в этом Кирилл был когда-то первым: на заре интернета он был, пожалуй, первым исполнителем, подвергшимся массовым виртуальным атакам. Так что закалка в этом смысле у него была лучше, чем у кого-либо ещё. И относился он к этому вполне спокойно, даже с некоторым снисхождением. Не переживал уж точно. Вернуться «в телевизор» Децл тоже не стремился — он там уже был в различных качествах, а повторяться ему было попросту неинтересно.

Миф 4. Семейная трагедия

В ходе обсуждений смерти Децла не мог не всплыть и конфликт с его отцом Александром Толмацким, продюсировавшим его на раннем этапе. Кирилл действительно не общался с отцом много лет, встал на сторону матери при разводе родителей и неоднократно говорил о том, что Толмацкий-старший впоследствии пытался всячески препятствовать самостоятельному плаванию сына, угрожая организаторам концертов. Из чего и некоторыми артистами, и простыми обывателями был почему-то сделан вывод, что такие переживания могли ослабить сердце Децла.

На самом деле обернитесь по сторонам и, может быть, даже посмотрите на себя со стороны — конфликты отцов и детей случаются на протяжении всего существования нашей цивилизации, и излишне драматизировать их не стоит. Кирилл производил впечатление вполне счастливого в семейной жизни человека, растил сына, который тоже уже подросток, и, главное, явно не держал такого уж зла на своего родителя по прошествии стольких лет: он даже заявил в одном из интервью, что точно не стал бы препятствовать общению своего отца с внуком, если бы была Александр Толмацкий предпринял такие попытки.

Миф 5. Проклятие «Последнего героя»

Пожалуй, самой нелепой версией гибели Децла стал «злой рок», якобы преследующий участников популярного реалити-шоу «Последний герой», благодаря которому, собственно, популярность Кирилла когда-то вышла далеко за рамки молодёжной аудитории. Действительно, и ведущий первого сезона этого шоу Сергей Бодров, и участники первых сезонов шоу — писатель Сергей Сакин, Жанна Фриске, Вера Глаголева и Крис Кельми — тоже покинули этот мир.

На самом деле проведение таких параллелей — из области мистики, если не сказать мракобесия. А мы всё-таки живём не в средневековье. Во всяком случае, хочется надеяться на это.

Что могло быть на самом деле

В массовом сознании как-то не принято задумываться о том, что профессия артиста сама по себе подразумевает колоссальные физические нагрузки. Работающий «в живую», а не «под фанеру» исполнитель может запросто потерять за концерт один-другой килограмм своего веса, тем более если выкладывается на все сто процентов, как это делал Децл во время каждого своего выступления.

По предварительной информации от ижевских медиков, у Кирилла могла быть патология сердца. Но надо понимать, что в таких случаях имеющий проблемы с сердцем человек просто может не знать об этом, если не привык ходить по врачам.

О возможном сердечно-сосудистом заболевании косвенно могут свидетельствовать жалобы Кирилла на жару при вполне обычной комнатной температуре во время относительно недавнего эфира на радио «Эха Москвы». Кроме того, внезапная остановка сердца случается и вообще без каких-либо предпосылок.

Что же касается каких-либо переживаний, то Кирилл определённо не производил впечатление эмоционально неустойчивого человека, скорее ровно наоборот. Даже предположив, что его последнее интервью может быть не опубликовано у нас из-за довольно резких остросоциальных и политических высказываний, Кирилл демонстрировал отменное чувство юмора и явно не «запаривался», что называется.

Впрочем, окончательные выводы, как говорится, сделает следствие. А сейчас важно избавиться от различной информационной пошлятины и прочих плясок на костях.

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