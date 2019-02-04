Артемий Троицкий: Децл отказался встать в один ряд с блатными детишками

Кирилл Толмацкий, больше известный как рэпер Децл, умер в ночь 3 февраля после выступления в Ижевске. Ему было 35 лет. Его жена Юлия написала в инстаграме, что смерть наступила от остановки сердца. Медики пока не дали своего заключения.

Мы поговорили о Кирилле Толмацком с музыкальным критиком Артемием Троицким. В частности, о том, что в начале своей карьеры Децл был скорее мишенью для шуток, но позже его стали воспринимать совсем по-другому.

— Мне Децл не был интересен как музыкант, но он мне симпатичен как человек, — говорит Артемий Троицкий. — Ведь он мог спокойно встать в один ряд с «блатными» детишками всяких магнатов, олигархов и так далее. Ну примерно как Линда, дочь банкира, или Андрей Губин, тоже сын банкира, Лена Зосимова, дочь Бори Зосимова [председателя совета директоров телеканала «MTV-Россия» в 1998–2002 гг.] и так далее.

У Кирилла папа, Саша Толмацкий, был известный деятель шоу-бизнеса, основатель корпорации «Медиастар», начальник всяких радиостанций и прочего. Конечно, он мог своему чаду устроить легкую беспечную карьеру — и выступал бы Децл в «Голубых огоньках», пел бы песни Игоря Крутого и Владимира Матецкого, и все у него было бы как у людей. Но он отказался от такого легкого и, прямо скажем, довольно банального пути и стал сочинять свою музыку, стал выступать в качестве такого молодежного трибуна по поводу легалайза и всего такого прочего... И это мне очень симпатично.

И, насколько мне известно, его отец в общем только в самом начале его пути как-то помогал и способствовал, а потом Кирилл уже самостоятельно делал какие-то вещи, причем такие вещи, относительно которых я не уверен, что его папа был в большом восторге. В общем, парень проявил себя человеком самостоятельным, независимым и преданным своему творчеству. И мне это очень нравится, прямо скажем. Поэтому — и потому, что я хорошо знал его подоплеку, я никогда ни в каких иронических атаках на Децла не участвовал, — заключил Артемий Троицкий.