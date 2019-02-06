Как в Москве простились с Децлом: репортаж

Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) прошла 6 февраля в ритуальном зале Центральной клинической больницы при Управлении делами президента РФ.

Информация о времени и месте прощания со звездой отечественного хип-хопа появилась ещё в понедельник, 4 февраля, на его официальной странице «ВКонтакте». Церемония была назначена на 11:00, но народ начал собираться возле входа в ритуальный зал ЦКБ уже к 9 часам утра.

За 20 минут до начала церемонии приехал отец Кирилла Александр Толмацкий, в тот же день ранним утром опубликовавший у себя в «Фейсбуке» пост, в котором он попросил у умершего сына прощения и пожалел о том, что им так и не удалось поговорить все годы размолвки:

К 11 утра у ЦКБ уже скопилось несколько десятков людей, включая журналистов, которым сразу же дали понять, что съёмка гроба с телом Децла запрещена. Таково было требование матери Кирилла Ирины Толмацкой.

Люди разных возрастов несли цветы и искренне выражали свою скорбь по поводу трагической смерти артиста. В общей сложности с Децлом простились сотни людей. Были замечены на церемонии прощания и знаменитости: рэпер ST, основатель хип-хоп-лейбла Black Star Пашу, резидент Comedy Club Гавр и другие. Многих возможно известных людей, пришедших попрощаться, идентифицировать так и не удалось, поскольку они были в капюшонах и тёмных очках, а некоторые специально закрывали лицо противовирусными повязками.

В интернете многие почему-то ожидали, что проститься с Децлом приедут Тимати и Баста. Однако этих исполнителей в ритуальном зале ЦКБ никто не увидел. По некоторым данным, оба рэпера в этот момент находились на гастролях за границей. При этом известно, что Тимати в своё время был уволен Децлом из бэк-вокалистов, а с Бастой у него был серьёзный затяжной конфликт, закончившийся судебным разбирательством. Впрочем, оба рэпера выразили свои соболезнования в соцсетях ещё в день смерти Кирилла.

Тем времен из проезжающих мимо ЦКБ автомобилей звучали песни Децла или продолжительные сигналы. А на асфальте на проезжей части возле больницы поклонники даже нарисовали граффити, посвящённое рэперу.

фото: Максим Блинов / РИА Новости

К половине первого люди начали потихоньку расходиться. Но десятки людей всё же дождались выноса гроба с телом Децла в 12:45 и проводили его громкими аплодисментами, как это принято в случаях, когда умирают настоящие артисты.

Ровно в час дня чёрный микроавтобус с телом Децла выехал из ворот ЦКБ. Непосредственно церемония захоронения прошла в закрытом режиме, поклонников и журналистов туда не пустили. Кирилл Александрович Толмацкий был похоронен на Пятницком кладбище столицы рядом с бабушкой по материнской линии.