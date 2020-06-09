«Пока адвокат не оставит клиента без копейки, приговора не будет»: что общего между делами актёра Ефремова и олигарха Михальченко
Как войны юристов за лидерство оборачиваются для их подзащитных нарами
Очень противно, когда люди ставят свои личные амбиции и свои желания выше дела, которым занимаются. Это трагично, особенно, когда на кону стоит человеческая жизнь. Недаром ведь говорят, кому война, а кому – мать родна.
В данном случае огромным полем битвы среди адвокатов стала трагедия Михаила Ефремова. Защищать Михаила Олеговича кинулся весь столичный адвокатский бомонд, исключая немногих защитников. А что из этого вышло? Огромная склока, которая и привела актёра к почти восьмилетнему сроку заключения по ч. 4 ст. 264 УК РФ.
Пока то и дело рядом с Ефремовым появлялись новые юристы – а за весь процесс их было шестеро – на стороне потерпевшей стороны, то есть погибшего курьера Сергея Захарова выступал только кандидат юридических наук Александр Добровинский. Он естественно выиграл в этом процессе, хотя и был лишён статуса защитника как и его коллега Эльман Пашаев. Они первые попали под удар, а потом кому-то стал неугоден руководитель юридического департамента Московского института современного академического образования Андрей Алёшкин, который впоследствии полгода ходил под дамокловым мечом и вынужден был поменять коллегию.
В результате все юристы, которые могли объективно помочь Ефремову остались не у дел. Сложив свои полномочия, ни Эльман Пашаев, ни Андрей Алёшкин не могли уже подать исковое заявление в Верховный суд на пересмотренные дела. Поэтому, вопрос к Хархорину: Пётр Александрович, почему не было обжаловано решение кассационного суда в Верховном суде? Можно было бы скостить пусть даже месяц, пусть день этого присуждённого срока. Но этим шансом для осуждённого никто не воспользовался. Вопрос – почему?
В адвокатском бомонде, среди именитых юристов ходят интересные слухи, что Пётр Хархорин изначально был и остаётся адвокатом семьи Михаила Ефремова. Так кто же такой Хархорин – серый кардинал в этой истории с адвокатской корочкой? За этим защитником закрепилась слава самого сильного дорожного юриста страны, после выигранного им дела по ДТП в 1995 году.
Пётр Александрович даже не пытался держать удар, а он был мощным, так как на противоположной стороне выступал Александр Андреевич Добровинский, который всегда и для всех своих коллег являлся сильным противником. Он серьёзно готовится к процессам, сам скрупулёзно изучает дело, приходит в суд, где выдвигает неоспоримые аргументы в пользу своего доверителя, разъяснили мне в кулуарах московской адвокатуры.
Что касается журналистского взгляда – Добровинский всегда на экране, всегда стильный, элегантный, грамотно отвечает на вопросы, как истинный знаток своего дела, заслуживший репутацию умного человека и профессионала экстра-класса. Но статуса лишили Добровинского, а не Хархорина.
Не буду сейчас вдаваться в подробности текста кассации, которую предоставил суду Пётр Александрович, но у любого журналиста возникнет вопрос: а не с умыслом ли она писалась? Текст кассации по-журналистки не фактурен – там налита вода, а не приведены доводы и факты, по которым можно подсудимому снизить наказание.
Но Хархорин после такого откровенно слабого документа выходит сухим из воды. Петра Александровича после таких кассационных заявлений не то что не лишают статуса, а даже вопрос об этом не стоит. Почему так? Вместе с Добровинским весь удар берёт на себя Эльман Магеррам Оглы Пашаев. Такое впечатление, что Эльмана просто подставили, потому что он открытый и эмоциональный человек. В адвокатской среде и вообще в Москве о Пашаеве говорят исключительно положительно.
– Да, у Эльмана нестандартное решение юридических вопросов, которое кому-то непонятно, а у иных просто вызывает зависть, поэтому и лишали его статуса неоднократно. Но это только иллюзия, а по факту Пашаев – очень крутой адвокат, не корыстный человек, а настоящий кавказский мужчина, – поделился своим впечатлением его именитый коллега из адвокатской элиты. – Эльман попадает всегда под удар, потому что он эмоционален и правдоруб, но любой из его знакомых вам скажет, что он честен и порядочен.
Когда же наши великие мэтры адвокатуры отодвинули Эльмана, то взялись за нашего коллегу Андрея Алёшкина, который еле-еле избежал участи быть лишённым адвокатского статуса. Измывались над ним изощрённо, придирались к каждой букве, поверьте, я тому свидетель, – делится мой собеседник. – В итоге, Андрей Владимирович вынужден был перевестись из Петербургской коллегии, в другой регион.
Обывателю же до сих пор непонятно, за что хотели наказать Алёшкина и по каким соображениям от него отказался Ефремов. Ведь никак не сбросишь со счетов то, что именно Андрей Владимирович добился примирения с противной стороной, первым из всех защитников Михаила Олеговича решил встретиться с Добровинским, убедил его пойти на мировую, и Александр Андреевич, будучи человеком мудрым, согласился на это.
К сожалению, примирение сторон не состоялось. Софья Кругликова – жена Михаила Олеговича – знаете ли, отказалась идти на встречу. А кто её от этого отговорил, совершенно ясно – тот адвокат, который не желал примирения, которое мешало задуманному плану – выбить своими нелогичными действиями для Ефремова как можно больший срок.
И тут Хархорин снова выходит сухим из воды. Ефремовское окружение под чьим-nо влиянием – но тут не надо долго гадать, кто был подстрекателем, – окончательно избавляется от адвокатов, которые могли бы Ефремова оставить на свободе. Но кому-то выгодно, чтобы этот замечательный артист, который благодаря своему таланту ещё и богатый человек, но по своей сущности не воин, как можно дольше сидел в тюрьме.
В кулуарах московской адвокатуры ходят слухи, что существует бомонд адвокатов, очень крутых юристов, которые берут под себя крупных денежных клиентов и пока не оставят их без копейки, свою защиту не заканчивают.
Очень интересный пример: мне подсказали, чтобы я обратила внимание на дело олигарха Дмитрия Павловича Михальченко, который сидит в застенках Лефортово уже больше четырёх лет. Никто и не думает заканчивать процесс Михальченко, то есть получить окончательный приговор и отправить человека на зону досиживать свой срок.
Следствие по делу Михальченко ведётся до сих пор, а защищают его адвокаты из очень знаменитых московских коллегий. То есть получается, что есть адвокаты, которые за свою честную работу всегда могут попасть под удар, а их подзащитные переходят к акулам адвокатуры, не терпящим конкурентов на своём поле. Лишение статуса – это ещё хорошо отделались, это только первое предупреждение. Адвокат Александр Владимирович Вершинин, которого прозвали защитником московской мафии, отбывает свой срок в колонии, а входил в московский адвокатский бомонд.
– Вершинин был прекрасным адвокатом, – поделились со мной его друзья. – Саша – честный человек, хороший друг. Он честно и талантливо делал свою работу, никогда не стремился к дешёвой популярности, не лез в телевизор, как сейчас модно. К нему за защитой стали обращаться бизнесмены, политики, чьи имена на слуху. Но по мнению бомонда адвокатуры, у него был огромный недостаток – Саша не играл в их игры, не подчинялся и ни перед кем не лебезил, поэтому акулам из элитного адвокатского корпуса стало его сложно контролировать.
Коллеги, с которыми он работал рука об руку хоть бы раз отвезли ему передачу или бы передали весточку. Это косвенно доказывает, что Сашу подставили и бросили на произвол судьбы, на нары с его хроническим заболеваниями, он ведь сидит на инсулине много лет.
В случае с Вершининым как и с адвокатами, которые участвовали в деле Ефремова их коллеги отмолчались. Адвокатское сообщество осталось на стороне мэтров, когда Пашаева и Добровинского выставили на посмешище, лишив статуса, когда глумились над Алёшкиным. Никто не встал на защиту этих грамотных и честных адвокатов, а Ефремов остался в руках Хархорина, как и остались под защитой мэтров бывшие клиенты и доверители Вершинина.
– Прокуратура, Следственный комитет, МВД и ФСБ сотрудничают с нами, – бравирует этим самая верхушка столичного адвокатского бомонда. Но это обман для того, чтобы держать и не отпускать богатых, состоятельных клиентов, этакий самопиар – элементарные адвокатские хитрости.