Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:49

«Пока адвокат не оставит клиента без копейки, приговора не будет»: что общего между делами актёра Ефремова и олигарха Михальченко

Как войны юристов за лидерство оборачиваются для их подзащитных нарами

Фото: pixabay

Очень противно, когда люди ставят свои личные амбиции и свои желания выше дела, которым занимаются. Это трагично, особенно, когда на кону стоит человеческая жизнь. Недаром ведь говорят, кому война, а кому – мать родна.

В данном случае огромным полем битвы среди адвокатов стала трагедия Михаила Ефремова. Защищать Михаила Олеговича кинулся весь столичный адвокатский бомонд, исключая немногих защитников. А что из этого вышло? Огромная склока, которая и привела актёра к почти восьмилетнему сроку заключения по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Пока то и дело рядом с Ефремовым появлялись новые юристы – а за весь процесс их было шестеро – на стороне потерпевшей стороны, то есть погибшего курьера Сергея Захарова выступал только кандидат юридических наук Александр Добровинский. Он естественно выиграл в этом процессе, хотя и был лишён статуса защитника как и его коллега Эльман Пашаев. Они первые попали под удар, а потом кому-то стал неугоден руководитель юридического департамента Московского института современного академического образования Андрей Алёшкин, который впоследствии полгода ходил под дамокловым мечом и вынужден был поменять коллегию.

В результате все юристы, которые могли объективно помочь Ефремову остались не у дел. Сложив свои полномочия, ни Эльман Пашаев, ни Андрей Алёшкин не могли уже подать исковое заявление в Верховный суд на пересмотренные дела. Поэтому, вопрос к Хархорину: Пётр Александрович, почему не было обжаловано решение кассационного суда в Верховном суде? Можно было бы скостить пусть даже месяц, пусть день этого присуждённого срока. Но этим шансом для осуждённого никто не воспользовался. Вопрос – почему?

В адвокатском бомонде, среди именитых юристов ходят интересные слухи, что Пётр Хархорин изначально был и остаётся адвокатом семьи Михаила Ефремова. Так кто же такой Хархорин – серый кардинал в этой истории с адвокатской корочкой? За этим защитником закрепилась слава самого сильного дорожного юриста страны, после выигранного им дела по ДТП в 1995 году.

Пётр Александрович даже не пытался держать удар, а он был мощным, так как на противоположной стороне выступал Александр Андреевич Добровинский, который всегда и для всех своих коллег являлся сильным противником. Он серьёзно готовится к процессам, сам скрупулёзно изучает дело, приходит в суд, где выдвигает неоспоримые аргументы в пользу своего доверителя, разъяснили мне в кулуарах московской адвокатуры.

Что касается журналистского взгляда – Добровинский всегда на экране, всегда стильный, элегантный, грамотно отвечает на вопросы, как истинный знаток своего дела, заслуживший репутацию умного человека и профессионала экстра-класса. Но статуса лишили Добровинского, а не Хархорина.

Не буду сейчас вдаваться в подробности текста кассации, которую предоставил суду Пётр Александрович, но у любого журналиста возникнет вопрос: а не с умыслом ли она писалась? Текст кассации по-журналистки не фактурен – там налита вода, а не приведены доводы и факты, по которым можно подсудимому снизить наказание.

Но Хархорин после такого откровенно слабого документа выходит сухим из воды. Петра Александровича после таких кассационных заявлений не то что не лишают статуса, а даже вопрос об этом не стоит. Почему так? Вместе с Добровинским весь удар берёт на себя Эльман Магеррам Оглы Пашаев. Такое впечатление, что Эльмана просто подставили, потому что он открытый и эмоциональный человек. В адвокатской среде и вообще в Москве о Пашаеве говорят исключительно положительно.

– Да, у Эльмана нестандартное решение юридических вопросов, которое кому-то непонятно, а у иных просто вызывает зависть, поэтому и лишали его статуса неоднократно. Но это только иллюзия, а по факту Пашаев – очень крутой адвокат, не корыстный человек, а настоящий кавказский мужчина, – поделился своим впечатлением его именитый коллега из адвокатской элиты. – Эльман попадает всегда под удар, потому что он эмоционален и правдоруб, но любой из его знакомых вам скажет, что он честен и порядочен.

Когда же наши великие мэтры адвокатуры отодвинули Эльмана, то взялись за нашего коллегу Андрея Алёшкина, который еле-еле избежал участи быть лишённым адвокатского статуса. Измывались над ним изощрённо, придирались к каждой букве, поверьте, я тому свидетель, – делится мой собеседник. – В итоге, Андрей Владимирович вынужден был перевестись из Петербургской коллегии, в другой регион.

Обывателю же до сих пор непонятно, за что хотели наказать Алёшкина и по каким соображениям от него отказался Ефремов. Ведь никак не сбросишь со счетов то, что именно Андрей Владимирович добился примирения с противной стороной, первым из всех защитников Михаила Олеговича решил встретиться с Добровинским, убедил его пойти на мировую, и Александр Андреевич, будучи человеком мудрым, согласился на это.

Мать погибшего в аварии с Ефремовым: Не держу на актёра зла

К сожалению, примирение сторон не состоялось. Софья Кругликова – жена Михаила Олеговича – знаете ли, отказалась идти на встречу. А кто её от этого отговорил, совершенно ясно – тот адвокат, который не желал примирения, которое мешало задуманному плану – выбить своими нелогичными действиями для Ефремова как можно больший срок.

Жена Ефремова: «Если Миша говорит, что он был за рулём, то наши отношения для него что-то значат»

И тут Хархорин снова выходит сухим из воды. Ефремовское окружение под чьим-nо влиянием – но тут не надо долго гадать, кто был подстрекателем, – окончательно избавляется от адвокатов, которые могли бы Ефремова оставить на свободе. Но кому-то выгодно, чтобы этот замечательный артист, который благодаря своему таланту ещё и богатый человек, но по своей сущности не воин, как можно дольше сидел в тюрьме.

«Это единственный путь»: Никита Джигурда посоветовал Ефремову обратиться к президенту

В кулуарах московской адвокатуры ходят слухи, что существует бомонд адвокатов, очень крутых юристов, которые берут под себя крупных денежных клиентов и пока не оставят их без копейки, свою защиту не заканчивают.

Очень интересный пример: мне подсказали, чтобы я обратила внимание на дело олигарха Дмитрия Павловича Михальченко, который сидит в застенках Лефортово уже больше четырёх лет. Никто и не думает заканчивать процесс Михальченко, то есть получить окончательный приговор и отправить человека на зону досиживать свой срок.

Следствие по делу Михальченко ведётся до сих пор, а защищают его адвокаты из очень знаменитых московских коллегий. То есть получается, что есть адвокаты, которые за свою честную работу всегда могут попасть под удар, а их подзащитные переходят к акулам адвокатуры, не терпящим конкурентов на своём поле. Лишение статуса – это ещё хорошо отделались, это только первое предупреждение. Адвокат Александр Владимирович Вершинин, которого прозвали защитником московской мафии, отбывает свой срок в колонии, а входил в московский адвокатский бомонд.

– Вершинин был прекрасным адвокатом, – поделились со мной его друзья. – Саша – честный человек, хороший друг. Он честно и талантливо делал свою работу, никогда не стремился к дешёвой популярности, не лез в телевизор, как сейчас модно. К нему за защитой стали обращаться бизнесмены, политики, чьи имена на слуху. Но по мнению бомонда адвокатуры, у него был огромный недостаток – Саша не играл в их игры, не подчинялся и ни перед кем не лебезил, поэтому акулам из элитного адвокатского корпуса стало его сложно контролировать.

Коллеги, с которыми он работал рука об руку хоть бы раз отвезли ему передачу или бы передали весточку. Это косвенно доказывает, что Сашу подставили и бросили на произвол судьбы, на нары с его хроническим заболеваниями, он ведь сидит на инсулине много лет.

В случае с Вершининым как и с адвокатами, которые участвовали в деле Ефремова их коллеги отмолчались. Адвокатское сообщество осталось на стороне мэтров, когда Пашаева и Добровинского выставили на посмешище, лишив статуса, когда глумились над Алёшкиным. Никто не встал на защиту этих грамотных и честных адвокатов, а Ефремов остался в руках Хархорина, как и остались под защитой мэтров бывшие клиенты и доверители Вершинина.

– Прокуратура, Следственный комитет, МВД и ФСБ сотрудничают с нами, – бравирует этим самая верхушка столичного адвокатского бомонда. Но это обман для того, чтобы держать и не отпускать богатых, состоятельных клиентов, этакий самопиар – элементарные адвокатские хитрости.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 6 дней назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 12 минут назад

На главреда РБК завели пять дел. В редакции забыли добавить подписи об «иноагентах»

Политика 59 минут назад

Госдума разрешила Путину «обнулять» генералов

Общество 1 час назад

Максимальная величина пособия по безработице выросла на 662 рубля

Политика 1 час назад

Фракция «Яблоко» в МГД потребовала от Краснова отозвать «нелепый и позорный» иск к «Мемориалу»

Общество 1 час назад

«Владимир Владимирович, чего беспредельничаешь?»: политологи объяснили, почему закон о QR-кодах отложили до Нового года

Общество 2 часа назад

ЕСПЧ признал неправовыми претензии России к «Голосу*» по «Карте нарушений»

Общество 2 часа назад

РПЦ не введёт QR-коды для входа в храмы. В Украине в церквях открыли пункты вакцинации

Общество 2 часа назад

Верховный суд запретил считать людей экстремистами за веру и богослужения

Расследование 2 часа назад

Российские регионы массово закупают препарат фавипиравир. Но он показал свою неэффективность в лечении ковида

Общество 2 часа назад

Петербуржец подал в суд на Сбербанк и выиграл дело

Политика 3 часа назад

Армения призывает Россию защитить ее территорию от атаки азербайджанских войск

Общество 3 часа назад

Синоптики обещают к концу недели в Москве снежные сугробы до 10 см

Общество 4 часа назад

По факту пыток в больнице ФСИН, о которых рассказывал Gulagu.net, заведено 12 уголовных дел

Общество 5 часов назад

Оксимирон и Фейс попросили субсидии у государства. Из всех дерзких гангста от нее отказались лишь единицы

Без рубрики 5 часов назад

В Краснодарском крае Камаз врезался в Land Cruiser

Происшествия 6 часов назад

Беженцы штурмуют границу Польши, военные применили водометы и слезоточивый газ

Политика 6 часов назад

Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2»

Общество 7 часов назад

Санкт-Петербург обогнал Москву по приросту заболевших COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика