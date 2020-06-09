«Пока адвокат не оставит клиента без копейки, приговора не будет»: что общего между делами актёра Ефремова и олигарха Михальченко

Очень противно, когда люди ставят свои личные амбиции и свои желания выше дела, которым занимаются. Это трагично, особенно, когда на кону стоит человеческая жизнь. Недаром ведь говорят, кому война, а кому – мать родна.

В данном случае огромным полем битвы среди адвокатов стала трагедия Михаила Ефремова. Защищать Михаила Олеговича кинулся весь столичный адвокатский бомонд, исключая немногих защитников. А что из этого вышло? Огромная склока, которая и привела актёра к почти восьмилетнему сроку заключения по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Пока то и дело рядом с Ефремовым появлялись новые юристы – а за весь процесс их было шестеро – на стороне потерпевшей стороны, то есть погибшего курьера Сергея Захарова выступал только кандидат юридических наук Александр Добровинский. Он естественно выиграл в этом процессе, хотя и был лишён статуса защитника как и его коллега Эльман Пашаев. Они первые попали под удар, а потом кому-то стал неугоден руководитель юридического департамента Московского института современного академического образования Андрей Алёшкин, который впоследствии полгода ходил под дамокловым мечом и вынужден был поменять коллегию.

В результате все юристы, которые могли объективно помочь Ефремову остались не у дел. Сложив свои полномочия, ни Эльман Пашаев, ни Андрей Алёшкин не могли уже подать исковое заявление в Верховный суд на пересмотренные дела. Поэтому, вопрос к Хархорину: Пётр Александрович, почему не было обжаловано решение кассационного суда в Верховном суде? Можно было бы скостить пусть даже месяц, пусть день этого присуждённого срока. Но этим шансом для осуждённого никто не воспользовался. Вопрос – почему?

В адвокатском бомонде, среди именитых юристов ходят интересные слухи, что Пётр Хархорин изначально был и остаётся адвокатом семьи Михаила Ефремова. Так кто же такой Хархорин – серый кардинал в этой истории с адвокатской корочкой? За этим защитником закрепилась слава самого сильного дорожного юриста страны, после выигранного им дела по ДТП в 1995 году.

Пётр Александрович даже не пытался держать удар, а он был мощным, так как на противоположной стороне выступал Александр Андреевич Добровинский, который всегда и для всех своих коллег являлся сильным противником. Он серьёзно готовится к процессам, сам скрупулёзно изучает дело, приходит в суд, где выдвигает неоспоримые аргументы в пользу своего доверителя, разъяснили мне в кулуарах московской адвокатуры.

Что касается журналистского взгляда – Добровинский всегда на экране, всегда стильный, элегантный, грамотно отвечает на вопросы, как истинный знаток своего дела, заслуживший репутацию умного человека и профессионала экстра-класса. Но статуса лишили Добровинского, а не Хархорина.

Не буду сейчас вдаваться в подробности текста кассации, которую предоставил суду Пётр Александрович, но у любого журналиста возникнет вопрос: а не с умыслом ли она писалась? Текст кассации по-журналистки не фактурен – там налита вода, а не приведены доводы и факты, по которым можно подсудимому снизить наказание.

Но Хархорин после такого откровенно слабого документа выходит сухим из воды. Петра Александровича после таких кассационных заявлений не то что не лишают статуса, а даже вопрос об этом не стоит. Почему так? Вместе с Добровинским весь удар берёт на себя Эльман Магеррам Оглы Пашаев. Такое впечатление, что Эльмана просто подставили, потому что он открытый и эмоциональный человек. В адвокатской среде и вообще в Москве о Пашаеве говорят исключительно положительно.

– Да, у Эльмана нестандартное решение юридических вопросов, которое кому-то непонятно, а у иных просто вызывает зависть, поэтому и лишали его статуса неоднократно. Но это только иллюзия, а по факту Пашаев – очень крутой адвокат, не корыстный человек, а настоящий кавказский мужчина, – поделился своим впечатлением его именитый коллега из адвокатской элиты. – Эльман попадает всегда под удар, потому что он эмоционален и правдоруб, но любой из его знакомых вам скажет, что он честен и порядочен.

Когда же наши великие мэтры адвокатуры отодвинули Эльмана, то взялись за нашего коллегу Андрея Алёшкина, который еле-еле избежал участи быть лишённым адвокатского статуса. Измывались над ним изощрённо, придирались к каждой букве, поверьте, я тому свидетель, – делится мой собеседник. – В итоге, Андрей Владимирович вынужден был перевестись из Петербургской коллегии, в другой регион.

Обывателю же до сих пор непонятно, за что хотели наказать Алёшкина и по каким соображениям от него отказался Ефремов. Ведь никак не сбросишь со счетов то, что именно Андрей Владимирович добился примирения с противной стороной, первым из всех защитников Михаила Олеговича решил встретиться с Добровинским, убедил его пойти на мировую, и Александр Андреевич, будучи человеком мудрым, согласился на это.